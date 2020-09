"Un'altra Mandello" incontra i cittadini: «Vogliamo dare un volto nuovo al paese»

Nel logo depositato come simbolo ci sono i monti, il lago, le imbarcazioni. “Un'altra Mandello” si prepara al voto amministrativo del 20 e 21 settembre prossimi confermando la scelta di essere una lista civica slegata dai partiti tradizionali, nata dalla ferma volontà del portavoce, Aldo Gallo unitamente a Francesco Silverij a creare quasi un laboratorio politico innovativo sulla scena mandellese.

Il candidato sindaco Eros Goretti, durante la presentazione ufficiale ai cittadini che si è tenuta ieri sera in sala civica, ha spiegato che il programma del suo team si basa sulle «Tre A- Ascolto, Analisi, Azione, nell'essere al servizio della gente, nel ruolo di operaio pronto a rendere conto ai cittadini, i datori di lavoro di chi amministra». Nell'esposizione del programma riassunto in un decalogo si condensano i punti qualificanti per dare al paese un volto nuovo. Goretti da allenatore di canottaggio a livelli europei e mondiali (vedi foto sotto) punta il dito contro quello che definisce un immobilismo innovativo: «Mandello non è cambiata in questi ultimi anni. Da un decennio a questa parte ritrovo gli stessi problemi. Fino a due mesi fa non ero coinvolto in questo progetto, ma gli incontri con i padri ideatori e il nome "Un'altra Mandello", hanno fatto da miccia in me a farne parte».

Una lista civica nella quale a determinarne gli indirizzi saranno i cittadini stessi. «Non abbiamo voluto proporre il solito libro dei sogni, ma vogliamo amministrare operando delle scelte con loro» - dalle parole del candidato alla carica di primo cittadino supportato da una squadra neofita, ma non per questo carente di quella carica umana, emotiva e di preparazione professionale anche legata all'attività privata personale. «Siamo l'unico vero gruppo in gioco senza legami, che ha a cuore gli interessi della gente» - ha aggiunto Goretti, la cui formazione ha diffuso un programmato incardinato su dieci punti specifici: mobilità, aree verdi e giardini pubblici, lido comunale, turismo, salute e ambiente, partecipazione, giovani, ascolto, sociale, decoro urbano.

I nomi in lista

Eros Goretti sfiderà Riccardo Fasoli della lista "Il Paese di tutti" e Sergio Balatti di "Casa Comune" per la carica di sindaco. Ecco i nomi dei candidati Consiglieri di "Un'altra Mandello": Flavio Angeli, Giordana Redaelli, Laura Colombo, Mattia Conti, Giuliana Colombo, Federica Ilardo, Giuseppe Iovino, Giovanna Lissoni, Guerrino Orio, Renato Pasini, Oscar Andres Romero, Giovanni Sicola e Flaviano Tomelleri.

