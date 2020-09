Interviste ai candidati | Valsecchi: «A Lecco serve un polo turistico sul quale investire»

Il 20 e 21 settembre si vota anche a Lecco per le Amministrative: gli elettori saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il sindaco che governerà la città nei prossimi cinque anni.

La sfida è tra quattro candidati, che abbiamo ospitato nei nostri studi di Via Oslavia a Lecco Today. Nel video vi proponiamo l'intervista (realizzata da Matteo Bonacina) a Corrado Valsecchi, candidato della lista Appello per Lecco.

A ciascun candidato abbiamo sottoposto dieci domande, sette di contenuto e tre secche nel formato "si o no", più un appello finale al voto.

Le domande sottoposte al candidato

1. Perché nasce questa lista e quali sono i suoi punti chiave?

2. Scuola e lavoro post-Covid: come può, il Comune, agevolare la ripresa a settembre e nel periodo a venire?

3. Due milioni di euro stanziati da Regione Lombardia per il Palazzetto del Bione: come verranno utilizzati? Come, invece, sarà sviluppato tutto il comparto sportivo cittadino?

4. Turismo: partendo dal concorso di idee “Waterfront”, come si possono valorizzare in ottica turistica lago e montagna, principali risorse di Lecco?

5. Infrastrutture e Pgt: come si può migliorare la vivibilità di Lecco attraverso l'efficientamento della viabilità e la rigenerazione urbana?

6. Quali programmi avete per riqualificare l'area della "Piccola"?

7. Tema green e Piano Cave: la sua visione

8. Si o no: chiusura festiva del lungolago?

9. Si o no: un multisala a Lecco?

10. Si o no: un'area dedicata esclusivamente agli spettacoli?

11. Appello al voto

Fra i punti salienti del programma citati da Valsecchi durante l'intervista, «sviluppo della nuova frontiera del turismo con la creazione di un polo turistico in cui investire, favorire l'attività sportiva attraverso la logistica degli impianti, liberare l'area della Piccola dal mercato per creare un grande laboratorio di startup in unione con le esigenze del Politecnico».