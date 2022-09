Confartigianato Lecco a confronto con i candidati delle forze politiche

In vista delle elezioni del 25 settembre, Confartigianato Lecco intende confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle forze politiche per proporre le istanze confederali e approfondire i programmi di governo dei candidati che rappresenteranno il nostro territorio in Parlamento.

Il presidente di Confartigianato Lecco, Daniele Riva, illustrerà ai candidati dei diversi schieramenti presenti le proposte per costruire un’Italia a misura di artigiani e piccole imprese e solleciterà un impegno concreto a rimuovere gli ostacoli che bloccano gli imprenditori e a creare le condizioni per la ripresa economica.

Seguirà il confronto tra i candidati presenti in sala. L’incontro avverrà nel rispetto della par condicio. L’evento si terrà lunedì 19 settembre dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco in via Galileo Galilei. Hanno dato la propria conferma: Paolo Arrigoni - Lega; Chiara Braga - Partito Democratico; Giuseppe Conti - Azione/Italia viva; Giovanni Currò - Movimento 5 Stelle; Paolo Lanfranchi - Sinistra Italiana e Francesca Losi - Italexit.