Elezioni a Erve: Giancarlo Valsecchi si ricandida sindaco, ecco la sua squadra

Giancarlo Valsecchi, attuale sindaco di Erve, si ricandida alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 alla guida della lista civica "Progetto Erve".

"La lista è formata da sei consiglieri uscenti e da quattro new entry, tre dei quali sono giovani - spiega Giancarlo Valsecchi annunciando poi i nomi e priorità del suo team - Abbiamo condiviso un programma improntato sulla concretezza, come del resto abbiamo già fatto nello scorso mandato amministrativo. Scuola, ambiente, messa in sicurezza del territorio sono alcuni dei punti qualificanti del programma che presenteremo nelle prossime settimane ai cittadini".

Ecco nomi e volti dei candidati consiglieri comunali a sostegno di Giancarlo Valsecchi sindaco: Paolo Achille Pasquale Maria Crespi, Guido Angelo Bolis, Ilaria Carsana, Monica Cesana, Samuele Losa, Laura Pigazzini, Carlo Pizzagalli, Alessandro Valsecchi, Luca Valsecchi e Venanzio Valsecchi.