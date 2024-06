Elezioni europee 2024: date, candidati, programmi e tutto quello che c'è da sapere

Per la decima volta nella storia, i cittadini dell'Unione europea dal 6 al 9 giugno potranno recarsi alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. In Italia si voterà sabato 8 e domenica 9. In corsa, nella circoscrizione Nord Ovest che comprende anche la Lombardia e quindi la provincia di Lecco, ci sono anche 4 candidati lecchesi. Si tratta di Pietro Fiocchi (Fratelli d'Italia); Paola Giudiceandrea (Partito Democratico); Elena Calogero (Movimento 5 Stelle) e Luca Perego (Stati Uniti d'Europa). Ecco la guida al voto tratta dallo "spiegone" dei colleghi di Europa Today.

Quando si vota?

Le elezioni europee si tengono ogni 5 anni e servono per rinnovare i membri del Parlamento europeo (Pe), l'unica istituzione dell'Ue eletta a suffragio universale diretto. Il voto si terrà in tutti i 27 Stati membri nel weekend del 6-9 giugno: ogni Paese stabilisce una data per eleggere i propri rappresentanti, dal momento che non c'è (ancora) una legge elettorale comune a livello Ue.

In Italia si voterà dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Nei casi in cui i cittadini fossero chiamati a votare anche per le amministrative, gli orari di voto coincideranno con quelli appena richiamati e ci sarà dunque il cosiddetto "election day". È il caso della provincia di Lecco dove saranno ben 49 i comuni dove i cittadini voteranno il proprio sindaco e i consiglieri.

Quando saranno disponibili i risultati ufficiali delle 27 elezioni, verranno raccolti tutti in questa pagina. Già a partire dalle 8 di sera del 9 giugno dovrebbero iniziare ad arrivare le prime proiezioni basate sugli exit poll, con i dati che si consolideranno mano a mano che chiuderanno le urne nei vari Paesi. Nella mattina del 10 giugno i risultati definitivi dovrebbero essere annunciati via conferenza stampa dai portavoce del Parlamento.

Quanti sono i membri eletti?

Attualmente, gli eurodeputati sono 705 (compresa la presidente Roberta Metsola), mentre nella legislatura che si insedierà questa estate (la decima) saranno 720, poiché sono stati aggiunti 15 seggi ripescati tra quelli che erano andati "persi" con la Brexit. I membri dell'Eurocamera provengono da tutti e 27 gli Stati membri, secondo un rapporto di proporzionalità decrescente rispetto alla popolazione nazionale (per evitare che i Paesi più piccoli siano sottorapresentati): ogni Stato membro ha diritto a minimo 6 e massimo 96 eurodeputati, che in totale non possono comunque superare quota 750, più il presidente (numero raggiunto nella legislatura uscente, la nona). L'Italia continuerà anche quest'anno a eleggere 76 deputati: è il terzo contingente nazionale più numeroso, dopo quelli tedesco e francese (96 e 81 deputati rispettivamente).

Come si eleggono gli eurodeputati?

Come detto, non esiste una vera e propria legge elettorale europea applicabile in tutti gli Stati membri. L'unico metodo comune è l'uso del sistema proporzionale puro, per cui ogni partito ottiene un numero di rappresentanti che rispecchia esclusivamente il proprio risultato elettorale - il che disincentiva fortemente le coalizioni tra partiti. In Italia ci sono 5 circoscrizioni macro-regionali: Nord Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), Nord Est (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia) e Isole (Sicilia e Sardegna).

Nel nostro Paese è inoltre prevista una soglia di sbarramento al 4% a livello nazionale, nonostante periodicamente si discuta sull'opportunità di abbassarla o rimuoverla direttamente. Sui 27 Paesi Ue, nove hanno una soglia più alta, al 5%, mentre altri due (Spagna e Cipro) ne hanno una più bassa (3% e 1,8% rispettivamente); infine, i restanti 13 non prevedono alcuno sbarramento.

Come si vota e chi può votare?

Per poter votare alle europee basta essere cittadini italiani maggiorenni, mentre per essere eletti bisogna aver compiuto i 25 anni. La soglia di 25 anni per l'elettorato passivo, che l'Italia condivide con la Grecia, è la più alta tra gli Stati Ue: in Romania si può essere eletti a 23 anni, in altri nove Paesi membri a 21 e in tutti gli altri a 18. In alcuni Stati anche l'età minima per l'elettorato attivo è più bassa: si vota dai 16 anni in Austria, Belgio, Germania e Malta e dai 17 in Grecia. Il Pe vorrebbe che si potesse votare a partire dai 16 anni in tutti i Ventisette, ma questa riforma non è in agenda al momento. Esiste il voto obbligatorio in quattro Paesi membri: Belgio, Bulgaria, Grecia e Lussemburgo.

Possono votare e candidarsi sia i cittadini italiani residenti in Italia che quelli residenti in un altro Paese dell'Ue, purché regolarmente registrati all'Aire. In quest'ultimo caso, si dovrà scegliere se votare nella circoscrizione italiana di origine o nello Stato membro in cui si risiede. Insieme all'Italia, solo l'Irlanda, il Belgio e la Polonia prevedono liste aperte, nelle quali cioè è possibile esprimere preferenze per candidati individuali. Sulla scheda, gli elettori italiani possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze, le quali tuttavia non possono andare tutte a candidati del medesimo genere.

I programmi dei partiti per le europee

Nonostante non sia formalmente obbligatorio per questo tipo di competizione elettorale (tale obbligo esiste solo per le elezioni legislative nazionali), quasi tutti i partiti italiani hanno messo a punto un proprio manifesto elettorale, sulla base del quale chiedere la fiducia di cittadini e cittadine. Europa Today ha raccolto per voi tutti i programmi delle principali forze politiche: Clicca qui per leggerli.

I partiti italiani in Europa

E dove si collocano i partiti nostrani nella legislatura uscente? Il partito della premier, Fratelli d'Italia, è uno dei membri più rappresentati nel gruppo dei Conservatori (Ecr), di cui Giorgia Meloni è presidente dal settembre 2020. Quanto agli altri partiti dell'attuale maggioranza italiana, la Lega ha la delegazione più grossa nel gruppo dell'ultradestra euroscettica di Identità e democrazia (Id), mentre Forza Italia fa parte dei Popolari (Ppe). Passando alle opposizioni, il Partito democratico è un membro dei Socialisti (S&D), mentre nel gruppo dei liberali (Renew) sono attualmente presenti due parlamentari di Azione, uno di Italia viva e un indipendente. Gli eurodeputati del Movimento 5 stelle fanno parte dei non iscritti (alcuni sono passati nel corso della legislatura ad altri gruppi), mentre non ci sono europarlamentari italiani nel gruppo della Sinistra.

Come detto, gli eurodeputati si eleggono su base nazionale, ma al Parlamento europeo si aggregano non secondo la loro provenienza geografica bensì secondo l'appartenenza politica. In generale, i partiti degli Stati membri sono affiliati ai partiti europei (aggregazioni continentali più o meno strutturate, che possiamo considerare come delle grandi famiglie politiche europee), le quali si riflettono nei gruppi parlamentari dell'emiciclo di Strasburgo, che come i gruppi dei parlamenti nazionali sono organizzati in senso gerarchico (e i quali ottengono i propri finanziamenti dal bilancio dell'Aula).

I partiti europei a Strasburgo

Il gruppo più numeroso è quello del Partito popolare europeo (Ppe) di centro-destra, che conta attualmente 177 deputati (inclusa la presidente dell'Aula, Roberta Metsola). A seguire c'è l'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) di centro-sinistra, con 140 seggi. In terza posizione ci sono i liberali di Renew con 102 parlamentari, mentre al quarto posto troviamo i Verdi (Greens/Efa) con 72 deputati. Le destre europee sono ripartite tra i Conservatori e riformisti europei (Ecr) e il gruppo di Identità e democrazia (Id), che dispongono rispettivamente di 68 e 59 seggi nell'assemblea. I deputati della Sinistra (Gue/Ngl) sono 37 e, infine, ci sono 50 parlamentari non affiliati ad alcun gruppo politico. Da diverso tempo, la maggioranza all'Eurocamera è composta da una grande coalizione delle forze europeiste, cioè popolari, socialisti e liberali.