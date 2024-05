Elezioni europee 2024: come e quando si vota, le liste e i candidati. Ci sono anche 4 lecchesi

Si voterà sabato 8 (dalle ore 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) per le elezioni europee del 2024. L'Italia, che elegge 76 eurodeputati, è divisa in cinque circoscrizioni. Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria si trovano nella circoscrizione Nord-Ovest, che elegge 20 eurodeputati e comprende quindi anche il territorio di Lecco e provincia. Come illustrato dai colleghi di MilanoToday, si vota col sistema proporzionale: le liste che superano la soglia di sbarramento nazionale del 4% concorrono a spartirsi i seggi. "In gara" ci sono anche quattro candidati lecchesi.

Per la prima volta, in via sperimentale, gli studenti fuori sede possono esercitare il loro voto nel Comune in cui dimorano (se nella stessa circoscrizione di quello di residenza) oppure nel capoluogo di Regione più vicino, facendo apposita domanda entro il 5 maggio al proprio Comune di residenza. Per stavolta, essendo un sistema sperimentale, la possibilità non è stata estesa ai lavoratori fuori sede.

I membri del parlamento europeo (in carica per 5 anni, divisi in gruppi politici e non per Stato) eleggeranno il presidente della Commissione europea. Le famiglie politiche europee principali sono quella popolare (in Italia, fanno riferimento Forza Italia e Noi Moderati), quella socialista (in Italia, il Pd e Sinistra Italiana), quella verde (in Italia, Europa Verde), quella liberaldemocratica (in Italia, Azione, Radicali, Italia Viva e Più Europa), quella conservatore (in Italia, Fratelli d'Italia), quella di Identità e democrazia (in Italia, la Lega) e quella della Sinistra europea e Sinistra verde nordica (in Italia, Rifondazione comunista).

Quando e come si vota

I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi parlamentari europei italiani.

Per votare, l'elettore riceve una scheda con i simboli dei partiti, "separati" l'uno dall'altro (non ci sono coalizioni). Si vota tracciando la croce sul simbolo del partito prescelto e, eventualmente, scrivendo fino a 3 candidati al Parlamento europeo di quella lista. Se si scelgono 2 o 3 candidati, devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Le liste e i candidati

Molti leader di partito hanno deciso di candidarsi direttamente alle elezioni europee del 2024. Nella circoscrizione Nord-Ovest troviamo la presidente del consiglio Giorgia Meloni capolista di Fdi. In testa alle rispettive liste ci sono anche il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e la leader di Più Europa Emma Bonino (la lista è Stati Uniti d'Europa), mentre il leader di Italia Viva Matteo Renzi è ultimo in lista sempre in Stati Uniti d'Europa e Carlo Calenda è ultimo in lista per Azione-Siamo Europei. Capolista anche Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, nella sua lista, che ha chiamato Libertà. Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno invece scelto di non candidarsi alle europee.

Alleanza Verdi-Sinistra candida come capolista al Nord-Ovest Ilaria Salis, la donna detenuta a Budapest in condizioni disumane da oltre un anno. Se eletta, avrà l'immunità parlamentare e sarà libera. La Lega candida, come capolista, Silvia Sardone, consigliera comunale di Milano oltre che eurodeputata uscente. Il Partito democratico, per guidare la lista, ha scelto Cecilia Strada, figlia di Gino, fondatore di Emergency.

I 4 candidati lecchesi nelle liste

Nelle liste per le prossime elezioni europee ci sono anche 4 candidati lecchesi. Ecco i loro nomi e i loro volti.

Pietro Fiocchi, imprenditore lecchese, attualmente già parlamentare a Strasburgo e ricandidato sempre nelle file di Fratelli d'Italia.

Paola Giudiceandrea, cresciuta a Olginate e residente a Lecco (lavora in un'azienda leader nel settore del turismo) è candidata nelle file del Partito Democratico.

Dall'Area del Meratese, il Movimento 5 Stelle candida Elena Calogero, presidente del Comitato civico ambiente e del comitato Attuare la Costituzione.

Il lecchese Luca Perego, già impegnato in diverse battaglie per i diritti civili, correrà invece per la lista Stati Uniti d'Europa che unisce le formazioni di Emma Bonino e Matteo Renzi. Da segnalare inoltre che sempre in provincia di Lecco è nato un comitato a sostegno del generale Roberto Vannacci, capolista indipendente nelle file della Lega. Di seguito, tutti i candidati nelle liste di partito in corsa nella circoscrizione Nord Ovest.

I candidati della circoscrizione Nord-Ovest

Fratelli d'Italia

Partito democratico

Movimento 5 Stelle

Forza Italia

Lega

Alleanza Verdi Sinistra

Stati Uniti d'Europa

Azione - Siamo Europei

Libertà

Pace Terra Dignità (ricusata)