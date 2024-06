Elezioni europee: come sono andati i candidati lecchesi

Pietro Fiocchi rieletto al Parlamento europeo. I candidati lecchesi in corsa alle europee erano quattro: Pietro Fiocchi (Fratelli d'Italia); Paola Giudiceandrea (Partito Democratico); Elena Calogero (Movimento 5 Stelle) e Luca Perego (Stati Uniti d'Europa).

Il solo Fiocchi andrà al parlamento europeo, come accaduto nel 2019. Fino a ora (scrutinio in via di completamento) Pietro Fiocchi ha ottenuto in tutta la circoscrizione Italia Nord-occidentale 18.682 preferenze, sesto più votato in Fratelli d'Italia. Paola Giudiceandrea ha ottenuto 2.174 preferenze ed è risultata la meno votata fra i candidati e le candidate del Pd. Elena Calogero (M5S) ha ottenuto 1.241 preferenze, Luca Perego (Stati Uniti d'Europa) 746.

Il generale Roberto Vannacci ha totalizzato il maggior numero di preferenze in tutta la circoscrizione per la Lega, 183.228. Il record assoluto è di Giorgia Meloni (che evidentemente non andrà al Parlamento europeo) con oltre 609mila.

(dati in aggiornamento)

Così in provincia di Lecco

Pietro Fiocchi in provincia di Lecco ha ottenuto 3.812 preferenze, secondo più votato in Fratelli d'Italia alle spalle di Giorgia Meloni (14.101).

Paola Giudiceandrea del Partito Democratico, risultato il secondo partito più votato nel nostro territorio, ha ottenuto 949 preferenze, sesta candidata più votata fra i Dem. Elena Calogero (M5S) 114 preferenze, quarta fra i pentastellati, Luca Perego (quarto più votato in Stati Uniti d'Europa) 163.

I più votati in provincia di Lecco:

Giorgia Meloni detta Giorgia (Fdi) 14.101

Cecilia Maria Strada (Pd) 6.446

Giorgio Gori (Pd) 6.624

Roberto Vannacci (Lega Salvini Premier) 4.521

Pietro Fiocchi (Fdi) 3.812