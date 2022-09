Giorgetti incontra i cittadini al mercato e i sindaci del territorio

A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti sarà a Lecco e a Calolziocorte per incontrare i cittadini, i sindaci e le imprese. Martedì 20 settembre, dalle ore 10, il tour del vicesegretario federale della Lega prenderà il via dal mercato di Calolziocorte, in Via Padri Serviti in zona Monastero del Lavello, dove parlerà con i cittadini delle proposte del Carroccio.

In seguito, alle ore 11.30, il Ministro Giorgetti incontrerà sindaci, amministratori locali, imprenditori e rappresentanti di categoria a Lecco a Palazzo Falck, in Piazza Garibaldi 4. L’evento, organizzato dalla Segreteria Provinciale della Lega di Lecco, si pone l’obiettivo di ascoltare i bisogni delle imprese, dei professionisti, dei sindacati e delle amministrazioni locali, in particolare in relazione al tema dell’aumento del costo dell’energia.

All’incontro, oltre al Ministro Giancarlo Giorgetti, prenderà parte anche il Senatore Paolo Arrigoni in qualità di Responsabile del Dipartimento Energia della Lega e di candidato nel nostro collegio, Lombardia 1 - Proporzionale Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.