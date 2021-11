Usuelli cede il passo a Hofmann: i dodici nomi per il candidato presidente

Il centrodestra toglie il velo. Presentata sabato a Villa Locatelli da Claudio Usuelli, presidente uscente della Provincia di Lecco, la lista 'Casa dei Comuni – Hofmann Presidente' che raggruppa esponenti di liste civiche e di centrodestra per sostenere la corsa di Alessandra Hofmann al medesimo ruolo istituzionale. “Questa lista rappresenta la continuità con quanto di buono è stato fatto in questi anni in cui ho guidato l’ente provinciale - spiega Usuelli -. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati che sostengono la corsa dell’amica Alessandra Hofmann”.

“Ringrazio gli oltre 260 amministratori che hanno sottoscritto la mia candidatura a presidente. Oggi, con il deposito ufficiale, inizia ufficialmente anche il percorso dei candidati della lista 'Casa dei Comuni', donne e uomini che hanno scelto di percorrere insieme a me questo percorso”, aggiunge Alessandra Hofmann.

Ecco i nomi per 'Hofmann Presidente'

1 ALBANI FIORENZA Consigliere Provinciale uscente e Assessore a Merate

2 ALFAROLI IRENE Consigliere Provinciale uscente e Assessore a Bellano

3 CHIARELLA GIUSEPPE Sindaco di Molteno

4 FRUSCA SARA Consigliere comunale di Valmadrera

5 IELARDI DAVIDE Vice Sindaco di Colico e Assessore in Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera

6 MALUGANI CARLO Consigliere comunale di Vercurago

7 MASTROBERARDINO FABIO PIO Consigliere comunale di Calolziocorte

8 MICHELI MATTIA Consigliere Provinciale Uscente e Consigliere comunale di Abbadia Lariana

9 ROSSI ADRIANA Vice Sindaco di Airuno

10 SANTORO PIETRO Consigliere comunale di Cernusco Lombardone

11 SIMONETTI STEFANO Consigliere provinciale uscente e Consigliere comunale a Valgreghentino

12 ZAMBETTI ELENA Consigliere provinciale uscente e Consigliere comunale a Ello