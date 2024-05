Elezioni, a Lierna la sfida a due tra Simonetta Costantini e Paolo Molteni

Si avvicinano i giorni del voto, 8 e 9 giugno, e a Lierna la corsa alla poltrona di sindaco per succedere a Silvano Stefanoni (che ha scelto di non ricandidarsi) è caratterizzata da due liste.

'Noi per Lierna', che esprime l'attuale maggioranza, candida Simonetta Costantini, dipendente comunale e vicesindaco in carica.

È Paolo Molteni, agente immobiliare, il candidato della lista civica 'Un futuro per Lierna' che riprende il lavoro svolto da 'Obbiettivo in Comune' come gruppo di minoranza (e che candida diversi suoi esponenti).

Fino a qualche settimana fa si pensava che 'Vivere Lierna', civica di area centrosinistra, potesse presentare una sua lista come avvenuto nel 2019, ma in una lettera aperta il gruppo ha annunciato la rinuncia alla corsa elettorale, anche per le indisponibilità di Marco Mauri e Nunzio Marcelli (negli ultimi cinque anni consiglieri di minoranza).

Nella tornata del 2019 'Noi per Lierna' raccolse 507 voti, 'Vivera Lierna' 462 e 'Obbiettivo in Comune' 279.

Tutti i nomi dei candidati

Di seguito la composizione delle due liste.

'Noi per Lierna': Simonetta Costantini, Pasqualino Ongania, Michela Marcelli, Jacopo Gentilini, Matteo Sibilloni, Cristina Cresseri, Enrico Pasquin, Milos Panizza, Ornella Fagioli, Marisa Pensa, Samantha Viganò.

'Un futuro per Lierna': Paolo Molteni, Edoardo Zucchi, Corrado Rumi, Flavio Walter Cattaneo, Luca Lafranconi, Stefania Ceruti, Stefano Biella, Gianpietro Colombo, Domenica Scirano, Chiara Giovanna Maddalena Drogo, Davide Beretta.