Movimento 5 Stelle, Currò capolista per il collegio Lombardia 2 con Lecco

In seguito alle parlamentarie che si sono svolte nei giorni scorsi il deputato Giovanni Currò è stato scelto come capolista per il collegio Lombardia 2-02, che comprende Como, Lecco, Sondrio e alcuni comuni del territorio bergamasco.

L'onorevole Currò ha accolto con grande gioia e soddisfazione il risultato, ringraziando i suoi sostenitori:

"Grazie a tutti per la fiducia, grazie soprattutto ai 390 attivisti ed iscritti del mio territorio che hanno scelto me come capolista del collegio. Questo voto conferma anni di lavoro e sacrifici per i cittadini e le imprese del mio territorio, un lavoro che deve essere assolutamente rilanciato con più grinta di prima".

Il parlamentare uscente, nuovamente candidato alle prossime politiche del 25 settembre, ha quindi aggiunto:

"Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle non si chiude nelle segrete stanze di partito per stilare le liste. Anzi, lo fa apertamente con una grande partecipazione. Oltre 2.000 candidati e 50.000 votanti hanno partecipato ad un grande esercizio di democrazia".

Si resta ora in attesa dei nomi che saranno proposti dagli altri partiti. "Attendiamo ora gli altri partiti che nominativi esprimeranno per poterci confrontare apertamente sui problemi del Paese - conclude Currò - in una campagna elettorale che ci vedrà schierati dalla parte giusta, insieme al Presidente Giuseppe Conte. Siamo solo all’inizio di una nuova battaglia da affrontare tutti insieme".