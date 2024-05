Elezioni Malgrate: la lista a sostegno di Aldo Maggi sindaco

Competenza, energia, rinnovamento: sono queste le tre parole che contraddistinguono la lista dei candidati di "Malgrate per Tutti" che alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno sosterranno la figura di Aldo Maggi a sindaco di Malgrate. "Una lista d’esperienza, in continuità con i vent’anni di buon governo del paese, ed erede della concretezza delle giunte di Gianni Codega e Flavio Polano - spiegano i portavoce del gruppo - Una lista fresca, con un’età media di 45 anni, e che è stata capace di rigenerarsi: su 13 candidati, compreso il candidato sindaco, solo 5 arrivano dall’esperienza amministrativa nata dalle elezioni del 2019. Una lista rappresentativa dei diversi rioni, dei differenti ambienti e delle tante sensibilità che arricchiscono Malgrate".

Ecco, di seguito, i candidati consiglieri della lista a supporto dell'aspirante sindaco Aldo Maggi. Si tratta di Annamaria Amadei, Michele Ballabani, Sara Cipriano, Chiara Frisco Chiara, Sergio Furia Sergio, Angelo Garavelli, Nicola Grassi, Paolo Maiellaro, Marco Rodolfo Marabese, Mattia Oreggia, Rossana Rauti e Flavio Vassena Flavio.

"Sono orgoglioso di questa lista perché è una vera lista civica al servizio del cittadino, suddivisa tra persone di esperienza amministrativa, storiche personalità del paese che hanno deciso di mettersi in gioco e nuove forze che si sono avvicinate per la prima volta alla cittadinanza attiva - dichiara Aldo Maggi - Desidero ringraziare in primis loro, ma anche le altre persone che si erano messe a disposizione e il folto gruppo di sostenitori che ci dà una mano negli eventi e nella stesura del programma, programma che contiamo di presentare presto ai malgratesi nel segno del bene comune e della condivisione. Infine, posso affermare che, se eletto, sarò sindaco a tempo pieno”.

Nel frattempo, Malgrate per Tutti ha creato il suo sito web, dove è già presente la biografia del candidato sindaco, il report di quanto fatto in 5 anni e le modalità di contatto: qui saranno caricati il programma e le biografie dei candidati. Il sito è consultabile all’indirizzo consultabile all’indirizzo www.malgratepertutti.it.