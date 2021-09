"Per Varenna": Carlo Molteni candidato sindaco, ecco la lista

Anche a Varenna entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. La sfida sarà tra due liste, entrambe civiche: “Vivere Varenna”, guidata dal sindaco uscente Mauro Manzoni, e "Per Varenna" capitanata da Carlo Molteni, già primo cittadino di Varenna. Proprio Molteni e i componenti della sua formazione bocciano l'operato dell'Amministrazione uscente e si dicono pronti a impegnarsi per rilanciare il paese.

"Abbiamo preso la decisione di candidarci su sollecitazione di molti nostri concittadini ai quali il concetto del cambiamento proposto dall’attuale Amministrazione si è rivelato una vera delusione - commenta Carlo Molteni - Nessuna idea, nessuna comunicazione, scarsa se non, a volte, nessuna competenza. Noi siamo pronti a rilanciare Varenna e a valorizzarla". Ecco, di seguito, i componenti della lista "Per Varenna": candidato sindaco e aspiranti consiglieri.