"Civici per la Provincia" s'ingrossa: 28 amministratori schierati per le elezioni provinciali

Con il nostro precedente comunicato, rivolto prima ai colleghi Sindaci e Consiglieri comunali e poi alla stampa, abbiamo presentato il progetto “Civici per la Provincia”.

In questi giorni abbiamo ricevuto diverse adesioni e richieste di informazioni.

A chi si rivolge il progetto? Ai tanti Amministratori (Sindaci e Consiglieri) che non si riconoscono in schieramenti partitici predefiniti, che non si sentono di dover essere catalogati, ma che pensano e praticano la buona amministrazione e vogliono sostenere un progetto civico in Provincia.

Mi sento ‘’civico’’? Come posso dare il mio sostegno?

Il sostegno al progetto può essere dato con diverse modalità:

Semplice adesione al manifesto del progetto;

Segnalazione di idee e spunti per sviluppare il programma ‘’provinciale’’;

Sottoscrizione della presentazione della lista “Civici per la Provincia”.

Nella stessa data del 18 dicembre si svolgeranno le due elezioni provinciali (Presidente e Consiglieri) con due schede distinte.

I Sindaci ed i Consiglieri promotori ed aderenti al progetto, prima di definire la lista e programmi vogliono sottolineare l’aspetto dell’ascolto del territorio e per questo che si attendono ulteriori adesioni, sostegni e proposte come sopra indicato.

Non pensiamo invece di presentare una “candidatura di parte” per il ruolo di Presidente, in quanto per tale funzione auspicavamo una figura condivisa e rappresentativa.

“E’ importante che i tanti Amministratori civici del territorio abbiano l’opportunità di essere rappresentati in Provincia”.

Chi vuole aderire od inviare proposte e idee può farlo rispondendo alla mail mittente del presente messaggio

“Civici per la Provincia”

“Portare in Provincia la “modalità” civica della 'buona amministrazione'.