Elezioni provinciali: ecco i dodici candidati dei civici per Villa Locatelli

Non c'è l'ìndicazione di un candidato presidente, ma un nome di peso nelle vesti di capolista. Sono dodici i candidati consiglieri di “Civici per la Provincia” in vista delle elezioni del prossimo 18 dicembre 2021: presentata la “la lista composta dal gruppo di amministratori” che vede come capolista il sindaco di Garlate. “Si vuole evidenziare la rappresentatività di tutto il territorio provinciale con persone che rivestono o hanno rivestito ruoli autorevoli in numerosi ambiti, il programma su cui ci siamo impegnati, anche per rivendicare l’orgoglio di una Provincia di Lecco che abbia un ruolo da protagonista soprattutto per il ruolo che avrà nel dopo pandemia e i relativi previsti finanziamenti”.