Carlo Calenda e l'ex ministro Elena Bonetti a Lecco per sostenere i candidati del Terzo Polo

Carlo Calenda e l’ex ministro Elena Bonetti a Lecco per sostenere la campagna elettorale del Terzo Polo. L'incontro organizzato sabato 28 gennaio in sala Ticozzi si è aperto con i saluti di Matteo Laffi parlando del voto al Terzo Polo e del sostegno a Letizia Moratti presidente come "la scelta più responsabile per governare bene la Regione Lombardia".

Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha quindi presentato i candidati del territorio lecchese come aspiranti Consiglieri regionali. Nell’ordine: Lorenzo Riva, Eleonora Lavelli, Franco Limonta e Daniela Rusconi. A seguire il deputato Mauro Del Barba, eletto in questo territorio, ha sottolineato l’importanza delle elezioni lombarde all'interno del quadro politico nazionale.

Nel primo intervento, Elena Bonetti ha criticato "l'inefficienza del Presidente Fontana nella prima fase drammatica della pandemia e la non opportunità di una sua ricandidatura" evidenziando poi "l’indebolimento numerico e di funzione dei medici territoriali, che lascia molte persone fragili in solitudine".

Carlo Calenda, partendo dal previsto grande assenteismo, ha quindi chiamato i cittadini lombardi a un senso di responsabilità, rimarcando "il punto di collasso a cui è giunta la sanità lombarda, con una carenza, oltre che evidente dei medici, di ben 63.000 infermieri, dato molto preoccupante non solo per gli ospedali, ma anche per altre importanti strutture per l'assistenza alle fragilità, come le case di riposo". Il leader di Azione ha concluso il suo intervento lecchese con un appello al dovere di cittadinanza.