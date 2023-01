Elezioni regionali, la presentazione di Eleonora Lavelli: "Puntiamo sui giovani"

Imbersago ha ospitato l'altra sera l'evento di lancio della campagna elettorale di Eleonora Lavelli, avvocato, consigliere comunale e candidata nella lista del Terzo Polo per Letizia Moratti presidente, alle prossime Regionali del 12 e 13 febbraio. Durante l'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, l'onorevole Giulia Pastorella ha presentato il suo libro "Exit Only", confrontandosi con i presenti sul tema della fuga dei cervelli e della questione giovanile nel nostro paese in un dibattito moderato da Matteo Laffi, della segreteria regionale di Azione a cui è intervenuta Giulia Vitali, coordinatrice di Italia Viva Lecco.

"È stata un'occasione preziosa per parlare di un tema troppo spesso affrontato con superficialità - dichiara Eleonora Lavelli - con la mia corsa alle elezioni regionali voglio dimostrare che, quando vogliono, i giovani possono farsi spazio e dare un contributo importante".

“Italia Viva e Azione hanno deciso, per scelta, di non rilegare i giovani a giocare tra di loro nell’acquario, ma contribuire in prima linea al rinnovamento della classe politica - aggiunge Giulia Vitali, coordinatrice provinciale di Italia Viva - È per questo che ci spendiamo attivamente e vogliamo dare voce ai giovani, per innovare e condurre il nostro Paese verso il compimento dei cambiamenti di cui ha tanto bisogno in primis lotta al cambiamento climatico, parità di genere e opportunità di crescita per le nuove generazioni, valori nei quali si rispecchiano tutti e quattro i candidati del Terzo Polo".