In 300 al lancio della campagna elettorale di Mauro Piazza

Si è svolto a Costa Masnaga il lancio della campagna elettorale del Consigliere regionale della Lega Mauro Piazza, un momento conviviale a cui l'altra sera hanno partecipato oltre 300 persone tra amministratori dei Comuni della provincia di Lecco, imprenditori e sostenitori del Consigliere regionale. L’iniziativa, moderata da Umberto Locatelli, è stata l’occasione per raccogliere la comunità politica che da sempre segue il Mauro Piazza e che sostiene la candidatura del Presidente uscente Attilio Fontana.

A supporto del Consigliere Piazza hanno espresso i propri endorsement l’eurodeputato Isabella Tovaglieri, il Sottosegretario di Regione Lombardia ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi, la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il già sottosegretario di Regione Lombardia Daniele Nava e la capogruppo in Consiglio comunale a Lecco Cinzia Bettega, anche lei candidata alle elezioni regionali per la lista Lega Salvini per Fontana. Un in bocca al lupo particolare è stato riservato ai due candidati presenti da parte del referente provinciale della Lega Daniele Butti.

"Ci tengo a fare una considerazione personale sul lavoro di questi 10 anni: come lo abbiamo fatto e perché lo abbiamo fatto - ha dichiarato Mauro Piazza - Il come riguarda il metodo. Per riuscire a ottenere questi risultati il metodo è fondamentale e voi ne fate parte: c’è un pezzetto di voi in ognuna delle leggi che abbiamo approvato, delle delibere che abbiamo scritto, in ognuno dei bandi che abbiamo promosso. Lo abbiamo fatto ascoltandovi, guardando il vostro esempio e i vostri bisogni, prestando attenzione alle vostre esigenze, traducendo e trasmettendo a Palazzo quello che leggevamo e ascoltavamo qui".

"Veniamo poi al perché - ha aggiunto il candidato consigliere rivolto ai presenti - anche questo riguarda voi e il tentativo di realizzare un ambiente confortevole perché le persone possano costruire. C’è chi costruisce ricchezza: le imprese, c’è chi costruisce bellezza: i tanti amministratori che hanno cura del proprio territorio e c’è chi costruisce solidarietà, tanta. Siamo delle persone nei confronti delle quali è giusto creare uno spazio nel quale si possano liberare le energie e la voglia di fare. Vi guardo e conoscendo perfettamente molte delle situazioni in cui si trovano tanti di voi, riconosco e sono orgoglioso di dire che ci sono tante brave persone, bravi costruttori, che, ogni giorno, si assumono delle responsabilità straordinarie".