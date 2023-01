"Ambientalmente" lancia le candidature di Monica Coti Zelati e Dino De Simone

Ieri sera, presso Melovivo a Ballabio, AmbientalMente ha lanciato la candidatura di Monica Coti Zelati e Dino De Simone alle elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio, candidature all’interno di “Patto Civico per Majorino”, lista di centrosinistra che chiede un cambiamento rispetto all'esperienza dell'attuale giunta Fontana.

"Dalla sanità alla necessità di una legge quadro sul clima, dalle esigenze di una mobilità (in particolare ferroviaria) in ginocchio alla volontà di scommettere su un turismo sostenibile serio che non continui a riversare investimenti su progetti dove la neve non cade ormai più, come sul San Primo e altri territori analoghi, la nostra regione necessità di un cambio di rotta" - hanno fatto sapere i portavoce di Ambientalmente Lecco a sostegno di Pierfrancesco Majorino presidente.

"Tutto questo senza dimenticare il tema energia, cercando in questo senso di riproporre il modello Lecco, con il suo percorso partecipato e condiviso per quanto riguarda le Comunità Energetiche che va avanti con decisione. La Lombardia è una Regione da 10 milioni di abitanti, equiparabile a un piccolo stato europeo in termini di dimensione e popolazione, ma manca un approccio serio, profondo e competente ai temi della sostenibilità, sapendo incrociare opportunità di sviluppo economico con un occhio aperto a quelle tante persone che rischiano invece di rimanere indietro, non da ultimo sul piano sociale e sanitario".

Questi sono i temi che sono stati toccati, in un momento conviviale di lancio delle candidature di Monica Coti Zelati e Dino De Simone, che Ambientalmente Lecco ha deciso di sostenere con convinzione come aspiranti consiglieri regionali. "Nelle prossime settimane, gazebi ed eventi pubblici permetteranno a tutti di approfondire le prospettive dei candidati che sosteniamo".

"Quella di ieri è stata una serata speciale, come tutte quelle con gli amici di AmbientalMente - ha commentato Monica Coti Zelati - I candidati dell’Alleanza Verde e Civica all’interno della lista Patto per Majorino si sono presentati e hanno dato il via ufficiale alla campagna elettorale. Abbiamo la grande occasione di cambiare la Lombardia e non dobbiamo farcela scappare. E i civici ecologisti vogliono essere protagonisti nel rendere questa regione più sostenibile, equa e inclusiva".