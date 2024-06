Valgreghentino conferma Matteo Colombo sindaco a pieni voti

Matteo Colombo è stato confermato a pieni voti sindaco di Valgreghentino per il secondo mandato consecutivo. La lista dell'Amministrazione uscente "Rinnovamento e Partecipazione" - civica di area centrosinistra - ha infatti conquistato 1.457 voti pari al 76,72% delle preferenze nella sfida a due con Progetto Futuro, formazione guidata invece da Giuseppe Bonacina che ha ottenuto 442 preferenze (23,28%).

Matteo Colombo, 34 anni, laureato in Scienze politiche, è coordinatore dell’ufficio risorse umane in un’azienda che si occupa di servizi socio-assistenziali. Da tempo impegnato a Valgreghentino come volontario in diversi ambiti - oratorio, protezione civile e biblioteca - nel 2014 aveva iniziato l’impegno politico e amministrativo come assessore, con delega a cultura, sport, giovani e ambiente. Nel 2019 ha proseguito con la candidatura a sindaco e la vittoria alle elezioni.

Oggi il bis ufficializzato al termine della tornata amministrativa del'8 e 9 giugno 2024. Per festeggiare la rielezione oltre ai componenti della sua squadra, Matteo Colombo è stato raggiunto anche dalla moglie Elisa e dalla piccola Stella, la loro bimba nata mercoledì scorso.