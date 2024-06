La Valle San Martino nel segno della continuità. Ecco i sindaci eletti

La Valle San Martino guarda al futuro nel segno della continuità. Tutte confermate infatti le Amministrazioni uscenti dei 5 comuni andati alle urne, premiate dagli elettori per il lavoro fatto e per i programmi proposti in vista dei prossimi 5 anni di mandato.

I verdetti delle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 hanno sancito le vittorie di Paola Colombo a Monte Marenzo, di Roberto Maggi a Vercurago (unico nuovo sindaco, ma al posto del collega Paolo Lozza della stessa lista civica), di Luca Pigazzini a Carenno e di Giancarlo Valsecchi a Erve. Con loro anche Eleonora Ninkovic della vicina Torre de' Busi, ora in provincia di Bergamo.

Ecco i risultati e le foto dei sindaci della valle San Martino che si uniscono a Marco Ghezzi (Calolziocorte) che era già stato a sua volta riconfermato lo scorso anno.

Monte Marenzo (1.868 abitanti) Vince "Per una Comunità Solidale Monte Marenzo" (lista civica di area centrosinistra) confermando sindaco Paola Colombo con l'80,96% delle prefernze. "Viva Monte Marenzo Viva" guidata da Ivan Raveglia ha ottenuto invece il 19,01% dei voti.

Vercurago (2.734 abitanti) Insieme per Vercurago (lista civica di area centrosinistra) con il candidato sindaco Roberto Maggi, già assessore e vice del predecessore Lozza, ha vinto con il 66,72% dei voti. In questo caso la sfida era con la civica di area centrodestra "Vercurago Ideale" guidata da Carlo Malugani che ha conquistato il 33,28% delle preferenze.

Carenno (1.382 abitanti) Terzo mandato da sindaco per Luca Pigazzini alla guida della civica di area centrosinistra "Carenno Ideale". Pigazzini ha vinto con 53,27% dei voti contro la lista civica di area centrodestra "Carenno Ideale guidata da Pierfrancesco Mazzoleni, che ha ottenuto il 46,73% delle preferenze.

Erve (690 abitanti) Giancarlo Valsecchi, alla guida della formazione divica di area centrosinistra "Progetto Erve" si conferma ancora una volta votatissimo con ben il 73,84% delle preferenze. Erve Ideale (civica di area centrodestra) ha ottenuto con il giovanissimo Simone Valsecchi il 26,14% dei voti.

Torre De' Busi (2.077 abitanti) Noi e voi siamo Torre de' Busi con 62,24% conferma sindaco Eleonora Ninkovic per il terzo mandato, alla sua lista andranno 7 seggi mentre all'opposizione di "La Torre del futuro" che candidava sindaco Christian Valsecchi.