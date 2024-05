Elezioni, "Viva Monte Marenzo viva" candida sindaco Ivan Raveglia

Alle elezioni amministrative che si terranno a Monte Marenzo l’8 e 9 Giugno 2024, ci sarà la lista civica "Viva Monte Marenzo Viva", supportata da Fratelli d’Italia con la candidatura a sindaco di Ivan Raveglia, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco. Per la carica di consigliere comunale si presenteranno Michele Genna (anima del gruppo), l’avvocato Marco Sangiorgio, Martina D’Angella (presidente del circolo Val San Martino), Elena Dello Russo (vicepresidente del circolo Valle San Martino), Guglielmo Mezzera, Andrea Bianco, Agron Xhaferri e Simone Fabrizio.

"Ringrazio tutto il gruppo, che ha lavorato alacremente a questo progetto - dichiara il candidato sindaco Raveglia - Presentiamo una lista elettorale contraddistinta dalla presenza di persone capaci che da anni si impegnano in politica e nelle amministrazioni locali, e che vogliono promuovere la crescita economica e sociale di Monte Marenzo. Nel nostro programma abbiamo temi molto sentiti dalla popolazione come la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale, la lotta al dissesto idrogeologico, i servizi alla cittadinanza e la rivitalizzazione di Monte Marenzo. Saremo inoltre attenti alle sinergie con Provincia e Regione oggi già governate dal centrodestra".

Gli fa eco Michele Genna, candidato consigliere che commenta: "Sono legato al territorio di Monte Marenzo in cui ho abitato e vissuto: ho deciso di candidarmi perché vorrei una nuova Amministrazione che sia lo specchio di quanto di buono fatto in questi anni da Fdi al governo della nazione". Conferma Marco Sangiorgio: "Abbiamo l’ambizione di proiettare Monte Marenzo in un nuovo percorso innovativo nel rispetto delle tradizioni".

"Conosco Raveglia Ivan da molti anni e ammiro il suo impegno e la sua coerenza - chiosa infine Fabio Mastroberardino, capogruppo di maggioranza del centrodestra in Provincia - Ovviamente, vivendo a Calolziocorte ed essendo consigliere nella Comunità montana di questo territorio, conosco anche Monte Marenzo e mi adopererò per la collaborazione tra Provincia e comune per raggiungere gli obbiettivi perseguiti dalla Lista Viva Monte Marenzo Viva. Ringrazio tutti i candidati che si sono messi a disposizione di questo bel progetto, in particolare la presidente del circolo della Valle San Martino di Fratelli D’Italia Martina D’Angella per lo splendido lavoro svolto per Monte Marenzo e per tutti gli altri comuni del nostro territorio".