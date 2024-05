Ascolto Valmadrera presenta la squadra che vuole vincere le elezioni

È pronta la squadra di Alessandro Leidi. L'imprenditore valmadrerese di 52 anni scenderà nuovamente in campo per sfidare il centrosinistra rappresentato da Cesare Colombo. Venerdì 10 maggio alle 20.45 il centro culturale Fatebenefratelli ospiterà la presentazione dei candidati di Ascolto Valmadrera, ma nel frattempo sono state diffuse le schede del candidato primo cittadino e dei potenziali consiglieri o assessori: “Imprenditore e titolare di una società radicata nel tessuto economico locale, si distingue per la sua appassionata dedizione al lavoro e la sua instancabile determinazione - si presenta Leidi -. La sua capacità di ascolto e la sua comprensione delle esigenze pratiche della gente lo rendono un ideale punto di riferimento per la comunità. Con un forte senso del dovere e una disponibilità senza pari, Alessandro è pronto a mettere la sua energia al servizio della città. La competenza maturata come Consigliere nell’attuale Consiglio Comunale, la riconosciuta professionalità, le doti empatiche e razionali che lo contraddistinguono sono i fattori base della sua proposizione come candidato Sindaco“.

Lista candidati

Alberto Vassena, 44 anni Sposato e padre di due bambine. Laureato in Ingegneria Gestionale, Project Manager in una grande società di consulenza in ambito informatico. Appassionato di corsa in montagna. “Innovazione, creatività e apertura al cambiamento sarà il mio contributo per rendere Valmadrera moderna e realmente a servizio dei cittadini”

Alberto Locatelli, 55 anni Sposato e padre di due figli di 20 e 15 anni. Architetto e responsabile di un ufficio tecnico comunale. Con passione, con approfondita esperienza amministrativa e con idee innovative per costruire nuovi scenari e orizzonti locali, mi impegno. Ora. “Credo che quello di buono che si può fare nella propria vita, in politica lo si può fare per tutti”.

Donatella Scaravilli, 56 anni

Madre di due figli. Imprenditrice, consulente aziendale, laureata in business administration, tributarista. Da molti anni impegnata nel sociale e nel mondo delle a􏰂vità economiche, sento, forte in me, il dovere di impegnare le mie capacità e le mie risorse al fine di migliorare la nostra comunità.

“Miglioriamo la nostra comunità. È il momento del cambiamento”

Elio Bartesahi, 68 anni

Esercente in pensione, Consigliere comunale da 25 anni. Ora è tempo per un futuro migliore per Valmadrera.

“Insieme per un cambiamento reale, che sia per tutti”

Giulio Gerosa, 35 anni

Laureato in ingegneria energetica e meccanica. Docente presso l'Istituto Fiocchi di Lecco e libero professionista. Ha svolto per anni attvità di educatore in oratorio. “Finalmente un cambiamento radicale”

Guido Villa, 69 anni

Socio di bottega artigiana ultracentenaria di Valmadrera, già presidente di consorzi fidi di Confartigianato Lecco, consigliere comunale.

“Non per apparire ma per essere al servizio della comunità”

Luca Boscolo, 59 anni

Sposato, padre di due figli. Laureato in Legge. Esperienze lavorative nel settore privato e pubblico. Attualmente Assistente Scelto di Polizia Locale. Desidero mettere a disposizione di Valmadrera competenze e amore per il territorio. Sicurezza e decoro chiedono in molti.

“Chi vuole cambiare oggi può farlo, io voglio farlo”

Manuel Corti, 22 anni

Studente universitario laureato in economia aziendale. L’obiettivo è rendere Valmadrera maggiormente attrattiva e stimolante, dall’organizzazione di eventi all’incentivazione di progetto d’imprenditoria giovanile.

“Una ventata di freschezza per tutti i giovani!”

Marco Pozzi, 41 anni

Sposato e padre di 2 figli. Da anni responsabile tecnico presso un'azienda. Abituato al lavoro di squadra. Credo nel fare bene, nel tessuto associativo e nell'importanza del confronto. Sogno una Valmadrera più bella, sicura e che sia a misura di bambini, ragazzi, adulti, anziani dando importanza al valore della famiglia.

“Per tutte le famiglie, il momento è ora”