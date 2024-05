Fine settimana d'iniziative per Ascolto Valmadrera. La squadra che sostiene Alessandro Leidi, candidato del centrodestra, si è mostrata per la prima volta al gran completo alla cittadinanza: nella serata di venerdì 10 maggio il centro culturale Fatebenefratelli ha ospitato la presentazione dei candidati al prossimo Consiglio comunale. Una serata che ha permesso a tutti di mostrarsi al di là dei nominativi e delle schede già comunicate in precedenza.

La visita di Alessandra Locatelli a Valmadrera

Domenica, invece, è stata la volta dell'incontro con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, arrivata a Valmadrera dalla sua Como: a lei sono state mostrare le idee per rendere più “inclusiva e accessibile a tutti” la città. Tra i progetti mostrati c'è quello relativo alla ciclopedonale inclusiva che collegherebbe Parè fino all'altro capo della città, un vecchio pallino della civica oggi sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.