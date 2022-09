Lecco, verso le Elezioni Politiche di fine settembre: i candidati in lista e la guida al voto

Si avvicina la data delle Elezioni Politiche 2022. Si voterà, lo ricordiamo, solo nella giornata di domenica 25 settembre 2022, dalle 7 alle 23. Vari sono i candidati inseriti nei collegi che riguardano il territorio lecchese, toccato proprio in questi giorni nei vari tour elettorali: vari sono direttamente collegati alla nostra realtà, mentre altri sono stati "calati dall'alto", come si dice in gergo. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, si votano i candidati inseriti nella circoscrizione elettorale Lombardia 2, collegio plurinominale 02 e collegio uninominale 05. Per quanto concerne il Senato, i nostri rappresentanti saranno eletti dal collegio plurinominale 01 e dal collegio uninominale 02.



I candidati alla Camera dei Deputati



I candidati alla Camera dei Deputati

Potranno votare tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto, sia per la Camera che per il Senato. Da questa tornata elettorale infatti non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Un’altra novità è la riduzione del numero dei parlamentari, che alla Camera dei Deputati passa da 630 a 400 e al Senato della Repubblica passa da 315 a 200 (più i Senatori a vita).

Elezioni 2022: la guida al voto

Si vota con un’unica scheda elettorale per la Camera e un’unica scheda per il Senato. Per quanto riguarda il collegio uninominale maggioritario, sotto il nome e il cognome di ogni candidato alla carica di deputato o di senatore vengono indicate le liste a lui collegate. Su ognuna delle due schede l’elettore indica la sua preferenza sia per la parte proporzionale che per quella maggioritaria.

I simboli delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale (maggioritario) sono indicate sotto il suo nome e cognome. Vicino ad ogni simbolo sono indicati invece i nomi e i cognomi dei candidati nella piccola lista bloccata nel collegio plurinominale (proporzionale). I nomi del listino non possono essere meno di 2 e più di 4. Essendo l’elenco bloccato i candidati vengono eventualmente eletti nell’ordine.

L’elettore può esprimere il proprio voto in due modi:

tracciando un segno sul simbolo della lista (in questo modo la preferenza si trasferisce anche al candidato nel collegio uninominale sostenuto dalla lista votata);

tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo secondo caso il voto si trasferisce anche alla lista se il candidato è sostenuto da una sola lista.

Se invece il candidato è sostenuto da una coalizione il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione. In questo caso si parla di voto disperso.

Ovviamente il voto è valido anche se l’elettore decide di tracciare due segni, uno sul nome del candidato e una sulla lista o una delle liste a suo sostegno, e in questo caso il voto viene attribuito alla singola lista e al candidato nel collegio uninominale.

Si tratta di voto nullo quando l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista il cui candidato non è collegato. Non sarà ammesso il voto disgiunto.

Voto domiciliare e Voto assistito

Voto domiciliare

Per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (D.L. 1/2006 convertito, con modificazioni, nella legge 27/1/06 n. 22, come modificato dalla L. 7 maggio 2009 n. 46. Circolare Ministero dell’Interno n. 8/2010 del 2/2/2010)

Gli elettori che dipendono in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali oppure affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile anche con il trasporto pubblico che il Comune organizza nel giorno di votazione per il raggiungimento del seggio elettorale, possono votare al proprio domicilio.

Gli interessati devono inviare via mail all'indirizzo elettorale@comune.lecco.it nel periodo dal 16 agosto al 5 settembre 2022, la seguente documentazione:

dichiarazione in carta libera della volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e, possibilmente, un recapito telefonico: in allegato è disponibile il modulo di richiesta voto domiciliare;

certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l’esistenza di un'infermità fisica tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio, ovvero della condizione di dipendenza in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato non può avere data anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale (11 agosto 2022) e deve recare una previsione d'infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio. Il medesimo certificato potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto;

fotocopia della tessera elettorale

Voto assistito

L’elettore fisicamente impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto, potrà votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia che lo segua in cabina, esibendo un apposito certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ATS (ex ASL).

La certificazione deve riportare in modo esplicito l’impossibilità, temporanea o permanente, di esercitare autonomamente il diritto di voto. Non sono idonee ad attestare l’impedimento al voto certificazioni rilasciate per altre finalità (invalidità, ecc.).

L’elettore stabilmente affetto da grave infermità può presentare richiesta al Comune per ottenere l’annotazione permanente del diritto del voto assistito sulla tessera elettorale personale. La richiesta va presentata all’Ufficio Elettorale allegando:

la tessera elettorale;

un valido documento d’identità;

la documentazione sanitaria di cui sopra.

Gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente che esibiscano, in luogo della suddetta certificazione, il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973 n. 854, quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la categoria “ciechi civili” ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

Rinnovo della tessera elettorale

Per essere ammessi al voto è necessario avere una tessere elettorale valida.

Invitiamo gli elettori a controllare la validità della propria propria tessera elettorale: se gli spazi per la certificazione risultano tutti timbrati o in caso di smarrimento, occorre richiedere una nuova tessera.

Anche gli elettori che necessitano di un adesivo per cambio di residenza all'interno del Comune sono invitati a richiedere il rilascio all'ufficio elettorale.

Opzione di voto degli elettori all'estero

In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio domicilio (voto per corrispondenza). Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese.

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti all'AIRE di un qualsiasi Comune italiano che intendono votare in Italia e gli elettori che sono invece temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o altro che intendono votare all'estero, devono tramettere un'apposita dichiarazione di opzione secondo le modalità e nei termini che si riportano:

1. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE

Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza.

Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e l'indicazione della consultazione per la quale intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (21/07/2022) e cioè entro la scadenza del 31/07/2022. In calce alla presente pagina si allega il modello di opzione.

2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (L. 459/2001, quale modificata dalla L. 52/2015).

Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 24 agosto 2022 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di opzione.

Lecco: i candidati alle Elezioni Politiche 2022

CAMERA DEI DEPUTATI: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2022 A LECCO CAMERA UNINOMINALE COALIZIONE/LISTA VITA BARRESI CARLO LAMBRUGHI LORENZO MICHELE DETTO LAMBRENEDETTO ITALIA SOVRANA E POPOLARE GALIMBERTI GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE LAMBERTI RAFFAELA UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS MOTTA STEFANO AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA LUPI MAURIZIO ENZO FORZA ITALIA, FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI, LEGA SALVINI PREMIER, NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC DOMINGO CATERINA MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI BARTESAGHI LAURA ALL. VERDI E SINISTRA, +EUROPA, PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEM. E PROGR., IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO GRECO EMANUELE ITALEXIT PER L'ITALIA CAMERA ITALIA PLURINOMINALE COALIZIONE/LISTA SARTORELLI PAOLA VITA TROTALLI CARLO VITA DE BENEDITTIS VITTORIA VITA DE BONIS TEODOSIO VITA CRESTI ANTONELLO ITALIA SOVRANA E POPOLARE MOSCA DANIELA ITALIA SOVRANA E POPOLARE LAMBRUGHI LORENZO MICHELE DETTO LAMBRENEDETTO ITALIA SOVRANA E POPOLARE COSTA IVANA ITALIA SOVRANA E POPOLARE CURRÒ GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE COLOMO CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE GALIMBERTI GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE CALOGERO ELENA MOVIMENTO 5 STELLE NEGRINI CRISTIANO UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS CRIPPA CAROLINA UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ROVEDA GIOVANNI UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS SALA STEFANIA UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS DEL BARBA MAURO AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA GADDA MARIA CHIARA AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA PEREGO LUCA AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA VERONELLI ANNA AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA DE NICHILO RIZZOLI MELANIA FORZA ITALIA MORINI MASSIMO FORZA ITALIA REGALIA ALICE FORZA ITALIA KELANY SARA FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI MAERNA NOVO UMBERTO FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI MAZZALI BARBARA FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI MOLINARI STEFANO FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI ZOFFILI EUGENIO LEGA PER SALVINI PREMIER BORDONALI SIMONA LEGA PER SALVINI PREMIER COLLA JARI LEGA PER SALVINI PREMIER SNIDER SILVANA LEGA PER SALVINI PREMIER CAVO ILARIA NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC CALI' CLAUDIO RINO FRANCESCO NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC PARISSE MARTINA NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC ZAMBELLI DAMIANO NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC BELTRAMA ANGELO MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI VAN ELLINKHUIZEN CHIARA MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI GERVASINI JACOPO MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI MOTTA MANUELA MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA CANALI SARA ALLEANZA VERDI E SINISTRA SCHETTINO DIEGO ALLEANZA VERDI E SINISTRA GROSSI CELESTE ALLEANZA VERDI E SINISTRA RATTI OLIVIA +EUROPA MONTI LUCA +EUROPA GIORGIO FEDERICA +EUROPA MORCELLI STEFANO +EUROPA BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA MORELLI PIERLUIGI PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA LISSI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA FURGONI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA PRATELLI SERENA FRANCESCA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO CASO ANDREA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO MORGANTE EMILIANA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO BOGGI SAVERIO IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO PARAGONE GIANLUIGI ITALEXIT PER L'ITALIA LOSI FRANCESCA ITALEXIT PER L'ITALIA GRECO EMANUELE ITALEXIT PER L'ITALIA CLERICI CARLA ITALEXIT PER L'ITALIA

I candidati alla Camera dei Deputati

SENATO: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2022 A LECCO SENATO UNINOMINALE COALIZIONE/LISTA LONGO CONCETTA AURORA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO, +EUROPA, ALL. VERDI E SINISTRA, P. DEMOCRATICO - ITALIA DEM. E PROGRESSISTA MOLTENI LISA MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI RONZULLI LICIA NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC, LEGA SALVINI PREMIER, FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI, FORZA ITALIA BARBAROTTA LEONARDA MARIA ITALIA SOVRANA E POPOLARE LEONI TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE MAGGI ROBERTO ITALEXIT PER L'ITALIA CONTI GIUSEPPE AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA TAVECCHIO PIERLUIGI UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS DEL PAPA MARZIA VITA SENATO PLURINOMINALE COALIZIONE/LISTA FEDERICO VALERIO +EUROPA VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA +EUROPA USUELLI MICHELE ANDREA ALFREDO +EUROPA GARRASI DONATA +EUROPA DONNARUMMA GREGORIO IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO CARBONE SILVIA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO BORGOGELLI OTTAVIANI PIERCARLO IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO BRUSCHI SIMONA IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO PUNGINELLI MAURIZIA ALLEANZA VERDI E SINISTRA LANFRANCHI PAOLO ALLEANZA VERDI E SINISTRA TOFFOLETTI SIMONA ANNA ALLEANZA VERDI E SINISTRA CREMASCOLI MAURIZIO ANTONIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA ALFIERI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA SONGINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA RIBOLDI MARCO MARIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA LEOTTA ROSANNA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA MOLTENI LISA MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI CALEFFI FABRIZIO MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI VIVOLO MARIA MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI VIVOLO ANDREA MICHELE ARCANGELO MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI CATTANEO RAFFAELE NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC MAGNI MAURA NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC SAGGESE ANTONIO NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC PASCO JOSEPHINE NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC CANTÙ MARIA CRISTINA LEGA PER SALVINI PREMIER ARRIGONI PAOLO LEGA PER SALVINI PREMIER PIROVANO DAISY LEGA PER SALVINI PREMIER VALDITARA GIUSEPPE LEGA PER SALVINI PREMIER BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI CARUSO FRANCESCA FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI MANCINO ROSARIO ANTONIO FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI CATTANEO CRISTINA FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI RONZULLI LICIA FORZA ITALIA BARACHINI ALBERTO FORZA ITALIA CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA FORZA ITALIA PAROLI ADRIANO FORZA ITALIA FRANCESCHELLI ANDREA ITALIA SOVRANA E POPOLARE BARBAROTTA LEONARDA MARIA ITALIA SOVRANA E POPOLARE TILOTTA RICCARDO PAOLO ITALIA SOVRANA E POPOLARE GUGGIOLA PASOLINI EMANUELA BRUNA ITALIA SOVRANA E POPOLARE MARTON BRUNO MOVIMENTO 5 STELLE BONOLDI FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE ZOCCO CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE DE POLI LUZ MARTA MOVIMENTO 5 STELLE ZANELLO MASSIMO ITALEXIT PER L'ITALIA FUMAGALLI MARINA ITALEXIT PER L'ITALIA MERONI FABIO ITALEXIT PER L'ITALIA BAILA MARA ITALEXIT PER L'ITALIA VERSACE GIUSEPPINA (DETTA GIUSY) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA SCALFAROTTO IVAN AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA COLOMBO MONICA AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA LEVA ANGELO AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA BRUNO BELSITO MARIO STANO UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS BRACCIO MARIA DOMENICA UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS PANZERI LUIGI UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS LURIDIANA ANNA MARIA UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS MONTANARI STEFANO VITA PEZZINI FULVIA VITA TRONCONI ANDREA VITA POLONINI LORENA VITA

I candidati al Senato