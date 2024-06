Valmadrera sceglie il nuovo sindaco: Colombo, Leidi e tutti i candidati

A Valmadrera è iniziato il rush finale. Sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini torneranno alle urne per scegliere il successore di Antonio Rusconi: sarà sicuramente un debuttante a ereditare la carica dello storico sindaco e le forze sono in campo da tempo. Nella serata di martedì 4 giugno una folta platea ha assistito al dibattito organizzato da LeccoToday presso l'auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, unico appuntamento pubblico della campagna elettorale per mettere direttamente a confronto i due candidati.

Il candidato: Cesare Colombo

“Ho 52 anni e sono sposato con 3 figli. Sono laureato in ingegneria informatica e lavoro nell’ambito dell’innovazione digitale, aiutando le aziende ad utilizzare le tecnologie per migliorare i propri prodotti e servizi. Sono da anni impegnato nell’associazionismo cattolico, inizialmente nell’ambito di adolescenti e giovani e successivamente nell’ambito delle famiglie. Nel corso degli anni è maturato il mio interesse alla politica, pur non essendo iscritto a nessun partito, dal 2010 come associato di Progetto Valmadrera, nel 2016 sono stato nominato Coordinatore di Progetto Valmadrera, nel 2019 eletto Consigliere Comunale e in questa amministrazione sono stato Capogruppo e Assessore all’Edilizia privata, Urbanistica, Protezione civile ed Ecologia”.

Il candidato: Alessandro Leidi

“Ho 52 anni, 3 figli e una splendida compagna. Imprenditore e titolare di una società radicata nel tessuto economico locale, mi distinguo per la mia appassionata dedizione al lavoro e la mia instancabile determinazione. La mia capacità di ascolto e la mia comprensione delle esigenze pratiche della gente mi rendono un ideale punto di riferimento per la comunità. Con un forte senso del dovere e una disponibilità senza pari, sono pronto a mettere la mia energia al servizio della città. La competenza maturata come consigliere nell’attuale Consiglio Comunale, la riconosciuta professionalità, le doti empatiche e razionali che mi contraddistinguono sono i fattori base della mia proposizione come candidato sindaco”.

Nei comuni fino a 15mila abitanti, dunque in tutti quelli in cui si vota nel Lecchese, è possibile tracciare un segno sul candidato sindaco o sul logo della lista collegata al candidato sindaco, o entrambe le cose. In quest'ultimo caso il voto viene comunque considerato valido sia per il candidato sindaco sia per i consiglieri della lista collegata.

Per esprimere le preferenze è necessario scrivere il cognome oppure il nome-cognome del candidato consigliere scelto negli appositi spazi.

Nei comuni fino a 5mila abitanti si può scrivere una sola preferenza, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti le preferenze a disposizione di ogni elettore sono due. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare due candidati di sesso differente, pena l'annullamento della seconda preferenza.