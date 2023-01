Elezioni regionali: il Terzo Polo schiera Riva, Rusconi, Lavelli e Limonta

Lunedì sera, nonostante i problemi del traffico, sono stati presentati i quattro candidati del Terzo Polo alle prossime elezioni regionali nella sede di piazza Garibaldi. A seguire, in un Palazzo Falck pieno, si è tenuta la conferenza stampa introdotta da Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera e già parlamentare che ha evidenziato l'importanza di una risposta e di un'offerta politica qualificata e competente rispetto a un astensionismo “che è il primo vero partito”.

A seguire, in ordine di lista, ecco i 4 candidati: Lorenzo Riva, già presidente di Confindustria Lecco Sondrio e attuale vicepresidente della Camera di Commercio, che si è soffermato sul tema di un rapporto efficace tra scuola e lavoro e sull'importanza di un impegno forte sulle infrastrutture per la viabilità e una sanità più equa e più efficiente (“ingiustificabili le attuali liste di attesa”).

Eleonora Lavelli, giovane avvocato e consigliere comunale di Imbersago come esperta di diritto urbanistico, ha evidenziato la necessità “del recupero senza nuove zone edificabili e ha portato la voce dei giovani che non devono fuggire dall’ impegno politico”.

Franco Limonta, assessore alla Cultura di Galbiate, ha motivato il suo impegno “dalla responsabilità verso la sua famiglia e i suoi figli per una comunità migliore”. Impegnata nel mondo cattolico, ministro del culto, ha citato “l’operosità del Lecchese per essere adeguatamente rappresentata in Regione”.

Infine Daniela Rusconi, consigliere comunale di Oggiono, nota per il suo impegno nel volontariato, ha evidenziato come il Terzo Polo “rappresenti una speranza per una politica mite, lontana dalle polemiche quotidiane”.

Sono successivamente intervenuti a sottolineare l’importanza del cammino del Terzo Polo, dalle politiche alle regionali con una grande prospettiva futura, Giovanni Sabadini, coordinatore di Azione Lecco, e Beppe Mambretti di Cantiere Lecco. Tra gli altri interventi a sostegno della lista quello di Marco Cariboni, storico presidente della Canottieri, e Fermo Stefanoni, affermato imprenditore conosciuto anche per il suo impegno sociale e sportivo.