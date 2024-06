Stefano Cassinelli eletto ancora una volta sindaco di Dervio

Stefano Cassinelli si riconferma sindaco di Dervio. Il primo cittadino uscente ha ottenuto 898 voti con la sua lista 'Dervio Viva', pari al 59,75%; la sfidante, Luisa Ongaro di 'Chiaramente Dervio', si è fermata al 40,25% con 605 voti.

Cassinelli aveva vinto anche cinque anni or sono contro lo sfidante Davide Vassena.

"Grazie a Ongaro per campagna corretta"

Le prime parole di Cassinelli: "Ringrazio tutti i cittadini - ha commentato l'eletto sindaco - Questo risultato dimostra che la popolazione ha apprezzato e approvato il lavoro e il metodo di lavoro portato avanti in questi cinque anni. Ringrazio la candidata Luisa Ongaro per aver portato avanti una campagna corretta dopo tanti anni difficili di polemiche e attacchi. Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio comunale per il bene del paese".

Le preferenze

Dervio Viva: Giovanni Luca Mainoni 131, Michael Bonazzola 118, Angelo Colombo 60, Angelo Sandonini 59, Anna Maria Buzzella 47, Anna Pandiani 41, Jacopo Tagliabue 32, Renzo Nogara 12, Angelo Cassinelli 10, Gabriella Cargasacchi 7.

Chiaramente Dervio: Luigi Giordano 76, Flavio Cipelli 64, Davide Mevi 51, Michele Rusconi 49, Stefania Abbati 24, Felice De Angelis 14, Veronica Albarelli 13, Sara Pandiani 8, Manuiela Casola 7, Giovanna Acquistapace 6.

Il nuovo Consiglio comunale: Stefano Cassinelli, Giovanni Luca Mainoni, Michael Bonazzola, Angelo Colombo, Angelo Sandonini, Anna Maria Buzzella, Anna Pandiani, Jacopo Tagliabue (maggioranza); Luisa Ongaro, Luigi Giordano, Flavio Cipelli (opposizione).