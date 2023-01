Eleonora Lavelli a Villa dei Cedri: “Realtà viva e aperta al territorio”

Continua nel Meratese la campagna elettorale in ascolto del territorio di Eleonora Lavelli, avvocatessa 27enne, consigliere comunale imbersaghese e candidata per il Terzo Polo (Azione – Italia Viva) alle prossime elezioni Regionali. Tra le numerose realtà incontrate, attive nel campo sociosanitario e assistenziale, Lavelli ha visitato la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa dei Cedri, a Merate.

La residenza si affaccia sulla Riserva Naturale del Lago di Sartirana e il territorio meratese, accoglie 120 ospiti tra anziani over 65 non autosufficienti, pazienti affetti da Alzheimer e demenze, e pazienti affetti da SLA. Per questi ultimi Villa dei Cedri è l’unica struttura disponibile in provincia di Lecco e ultimamente, per cercare di rispondere al crescente bisogno, ha ampliato il numero di posti dedicati a pazienti SLA da 14 a 20, attrezzando nuovi spazi con sensoristica e domotica e accogliendo malati anche da altre zone della Lombardia.

Lavelli, accompagnata dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal presidente di Villa dei Cedri, ha visitato i diversi reparti della struttura, attiva in Brianza da 20 anni, incontrando diversi pazienti e familiari. La RSA Villa dei Cedri “è un’eccellenza per il nostro territorio e per tutta la Regione. Unisce cura, bellezza, innovazione e attenzione al dettaglio per pazienti che si trovano in diverse fasi della loro vita. Per i pazienti SLA e di altre malattie neurodegenerative servono ancora più spazi dedicati. Regione Lombardia è già impegnata a garantire gratuitamente accoglienza a questi malati, ma le liste di attesa sono ancora troppe lunghe. Regione può fare di più: strutture come le vecchie stalle della Villa potrebbero essere ristrutturate per ospitare nuovi pazienti”, sottolinea Lavelli.

Nella visita, non sono mancati dialoghi con i volontari dell’associazione Volontari Villa dei Cedri e della Fabio Sassi Onlus che è attiva anche nel nucleo Sla della RSA oltre che nell’Hospice il Nespolo di Airuno. “Villa dei Cedri è una realtà viva e aperta al territorio. Ringrazio lo staff per la cortesia e la disponibilità. La campagna elettorale per me è un percorso di ascolto e apprendimento. Giornate come quella di oggi lo dimostrano pienamente”, conclude Lavelli.