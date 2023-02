È il giorno delle elezioni regionali in Lombardia: come si vota

Nuova tornata elettorale. Domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023 i cittadini della Lombardia saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente della regione e i membri del consiglio regionale. Si potrà votare domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Per votare è necessario avere con sé - e portare al seggio - un documento di riconoscimento e la tessera elettorale: se la si è smarrita o si è deteriorata o sono finiti gli spazi per i timbri, è necessario chiederne il duplicato negli uffici anagrafe del proprio Comune di residenza che, in periodo elettorale, osservano orari di apertura più ampli del solito.

A Lecco, l'ufficio elettorale di piazza Diaz rimarrà aperto dalle 8 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 8 alle 15 di lunedì 13 febbraio. Apertura straordinaria anche per l'ufficio dedicato alle carte d'identità: domenica 12 febbraio dalle ore 8.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 17.30.

Come si vota

Sono diverse le modalità con le quali l’elettore potrà votare. Il cittadino potrà assegnare la propria preferenza tramite una croce:

votando soltanto il candidato presidente (il voto non si estende alle liste collegate);

votando la lista (il voto si estende anche al candidato presidente);

votando per una lista e per un candidato presidente collegato alla lista stessa;

votando per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista (il voto disgiunto)

Consiglio Regionale

Per quanto riguardo il candidato consigliere, gli abitanti della Lombardia dovranno esprimere la propria preferenza per uno o due rappresentanti scrivendo nelle righe apposite il nome e il cognome del candidato/i consigliere/i regionali compresi nella lista stessa. In caso di doppia preferenza, l’elettore dovrà rispettare la quota di genere e quindi votare un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile della stessa lista. Se verranno votate due donne o due uomini la seconda preferenza sarà automaticamente annullata.