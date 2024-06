Lecchesi al voto: affluenza bassa, anche per le elezioni comunali

I lecchesi sono tornati alle urne. Sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini sono chiamati a votare per le elezioni europee e per le elezioni comunali: una scelta, quella dei giorni in questione, vista come una penalizzazione per l'affluenza: secondo i dati comunicati dal governo, alle 23 di sabato ha votato il 17,01% dei lecchesi per eleggere i rappresentanti al Parlamento europeo, mentre il 20,28% ha comunicato la propria preferenza relativamente ai sindaci. Dati complessivamente bassi.

Tutti i comuni al voto, le liste e i candidati

(tra parentesi gli abitanti, dati censimento Istat 2021)

Abbadia Lariana (3.202)

La Nuova Abbadia Lariana - Bruno Carenini

Progetto Abbadia - Roberto Azzoni

Airuno (2.832)

Vivere Airuno Aizurro Gianfranco Lavelli

Cambiamo Airuno Aizurro - Alessandro Milani

Annone Brianza (2.285)

Annone in movimento - Luca Marsigli

Vivere Annone - Paolo Cesana

Barzago (2.406)

Insieme per Barzago - Melissa Cereda

Il paese Barzago - Michele Bianco

Barzio (1.260)

Incontro con Barzio - Andrea Ferrari

Barzio nel cuore - Giovanni Arrigoni Battaia

Bosisio Parini (3.312)

Orizzonte Comune - Andrea Colombo

Bosisio Viva - Giacomo Gilardi

Bosisio nel Cuore - Paolo Gilardi

Bulciago (2.866)

Nuova Vita per Bulciago - Andrea Conti

Per Bulciago - Luca Cattaneo

Carenno (1.382)

Carenno Ideale - Pierfrancesco Mazzoleni

Progetto Carenno - Luca Pigazzini

Casargo (837)

Valore Casargo - Antonio Leonardo Pasquini

Per Casargo - Giovanni Vittorio Pasquini

Casatenovo (13.183)

Persona, Ambiente, Comunità - Filippo Galbiati

CasateSì - Angelo Perego

Cassago Brianza (4.370)

Cassago Ideale - Roberta Marabese

Tu Cassago - Alessio Giussani

Cassina Valsassina (529)

Impegno Comune Cassina Mezzacca - Michele Polvara

Castello di Brianza (2.602)

Risvegliamo Castello - Marco Formenti

Uniti per Castello - Aldo Riva

Civate (3.713)

Noi con Voi Isella Sindaco - Angelo Isella

Colle Brianza (1.773)

Colle è Ascolto Innovazione e Cultura - Marco Manzoni

Insieme per Colle Noi con Voi - Tiziana Galbusera

Cortenova (1.147)

Insieme per il Futuro - Sergio Galperti

Cortenova Domani - Giancarlo Benedetti

Costa Masnaga (4.758)

Al centro il cittadino - Sabina Panzeri

Cremella (1.679)

Cremella Unita - Cristina Brusadelli

Cremella Rinasce - Giorgio Meroni

Dervio (2.586)

Dervio Viva - Stefano Cassinelli

Chiaramente Dervio - Luisa Ongaro

Dolzago (2.518)

Impegno Comune per Dolzago - Paolo Lanfranchi

Lavorare per Dolzago - Luigi Oscar Aglioni

Dorio (321)

Dorio Futura - Andrea Bettega

Dorio Viviamolo 2.0 - Massimo Vergani

Erve (686)

Progetto Erve - Giancarlo Valsecchi

Erve Ideale - Simone Valsecchi

Garbagnate Monastero (2.533)

Tradizione e Futuro - Mauro Colombo

Imbersago (2.480)

Insieme per Imbersago - Fabio Vergani

Imbersago per tutti - Valter Cogliati

Introbio (1.919)

Val Biandino - Adriano Stefano Airoldi

ViviaAMO Introbio - Silvana Piazza

Lierna (2.167)

Noi per Lierna - Simonetta Costantini

Un futuro per Lierna - Paolo Molteni

Lomagna (5.026)

Impegno Civico - Cristina Citterio

Uniti per Lomagna - Giuseppe Valentino

Malgrate (4.296)

Obiettivo Malgrate Più - Michele Peccati

Malgrate per Tutti - Aldo Maggi

Insieme per Malgrate - Marco Vassena

Margno (375)

Lista Civica per Margno - Manuele Cattaneo

Merate (14.661)

Prospettive per Merate - Massimo Panzeri

ViviAmo Merate - Mattia Salvioni

Noi Merate - Dario Perego

Moggio (473)

Insieme per Moggio - Mariangela Colombo

Molteno (3.534)

Molteno Bene Comune - Giovanni Galimberti

Vivi Molteno - Giuseppe Chiarella

Monte Marenzo (1.868)

Per una Comunità Solidale Monte Marenzo - Paola Colombo

Viva Monte Marenzo Viva - Ivan Raveglia

Monticello Brianza (4.153)

Vivere Monticello - Milena Mucci

Rinnoviamo Monticello - Alessandra Hofmann

Oggiono (9.043)

Insieme per Oggiono - Chiara Narciso

Alessandro Negri Sindaco - Alessandro Negri

Osnago (4.742)

Progetto Osnago - Felice Rocca

Orgoglio Osnago - Marco Riva

Paderno d'Adda (3.846)

Vivere la piazza - Gianpaolo Torchio

Pagnona (328)

Per Pagnona - Martino Colombo

Parlasco (136)

Parlasco nel Cuore – Dino Pomi

Uniti per Parlasco – Enrico Bianchini

Pasturo (1.933)

Competenza e Rinnovamento - Pierluigi Artana

Noi per Pasturo e Baiedo - Guido Agostoni

Primaluna (2.246)

Insieme per Primaluna - Mauro Artusi

Avanti Insieme - Walter Melesi

Rogeno (3.058)

Impegno Comune - Matteo Redaelli

Uniti X Tutti - Patrizia Perissinotto

Sirone (2.305)

Uniti per Sirone - Emanuele De Capitani

Suello (1.765)

In campo per Suello - Giacomo Angelo Valsecchi

Crescere Insieme Verso il Futuro - Giovanni Galli

Taceno (539)

Insieme per Taceno - Alberto Nogara

Valgreghentino (3.405)

Rinnovamento e Partecipazione - Matteo Colombo

Progetto Futuro - Giuseppe Bonacina

Valmadrera (11.161)

Progetto Valmadrera - Cesare Colombo

Ascolto Valmadrera - Alessandro Leidi

Vercurago (2.734)

Insieme per Vercurago - Roberto Maggi

Vercurago Ideale - Carlo Malugani

Verderio (5.508)

SiAmo Verderio - Danilo Villa

Cambia Verderio - Francesco Manfredi

Progetto Verderio - Emanuele Greco