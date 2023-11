Si avvicinano le elezioni del 2024. Non saranno tanti i Comuni ad andare al voto, ma si sceglieranno anche i rappresentanti a livello europeo, con il solo Pietro Fiocchi attualmente impegnato in tal senso. A rompere gli indugi è il gruppo "Obiettivo Malgrate Più", che al termine dell'ultima riunione ha deciso all'unanimità di designare quale Michele Peccati come candidato sindaco malgratese.

“Il gruppo ritiene che Michele Peccati possiede quelle che ritiene caratteristiche imprescindibili per tutte le persone che entreranno in lista, ovverosia competenza, cultura e integrità morale, oltre a una certa dose di esperienza in considerazione degli anni trascorsi da consigliere comunale di minoranza. Il gruppo di lavoro si ritroverà poi agli inizi del 2024 per lavorare sui punti programmatici e sulla lista dei consiglieri comunali”, spiegano dalla civica.

Il Partito Democratico traccia la strada

Snodo cruciale per il Circolo del Partito Democratico di Valmadrera, Malgrate e Civate, che sarà impegnato su tutti i fronti: “ Il gruppo direttivo e gli iscritti del nostro Circolo sono ben consapevoli dell'importanza delle scadenze previste per la metà del prossimo 2024. A Malgrate proseguirà l'azione dei Democratici nell'ambito della lista civica che ha ben amministrato negli ultimi anni. Per Civate l'impegno è costruire una presenza che dia un contributo alla proposta politica locale. A Valmadrera la competizione sarà cruciale per veder affermata in termini incisivi la presenza Democratica in Consiglio e per fronteggiare la sfida con la destra”, spiega il segretario Eugenio Carnazza.

“L'obiettivo è costruire una proposta competitiva, aperta, che prosegua quanto di valido è stato svolto negli anni con il contributo del PD, ma capace di aggiungere novità, nelle candidature e nei programmi. A tal riguardo, fra i punti su cui i Democratici del territorio punteranno ci sarà la tutela ambientale: più manutenzione dell'esistente, iniziative per l'ambiente e il risparmio energetico, ad esempio con l'allargamento dell' avviata iniziativa di Comunità Energetica Rinnovabile”.

“Comuni, unitevi”

“Altro aspetto è quello della famiglia, con particolare riguardo al sostegno del servizio Nido e scuola dell'infanzia, da potenziare e rendere accessibile nei costi. Ultimo, ma non ultimo, il tema di una più stretta cooperazione tra i comuni limitrofi per i quali proponiamo di affrontare il tema di un'Unione comunale che consenta sinergie e risparmi di risorse. Saranno avviate iniziative per raccogliere dall'associazionismo indicazioni sui temi di rilievo per il futuro dei nostri Comuni”.