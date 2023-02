A Oggiono si parla di ciclovie e turismo lecchese

Si è svolto lunedì sera, al Veloclub di Oggiono, un focus di approfondimento sulle opportunità del turismo collegate allo sviluppo d'itinerari cicloturistici in provincia di Lecco. L’evento è stato moderato e organizzato dal consigliere regionale Lega Mauro Piazza, e ha visto la partecipazione di numerosi simpatizzanti.

Dopo i saluti Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega allo sport e ai grandi eventi sportivi, hanno dialogato portando il proprio contributo Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco, e Alessandro Bonacina, presidente comitato provinciale FCI.

“La Lombardia non è solo la grande città metropolitana di Milano, la Lombardia è fatta di tanti territorio, ognuno con le proprie peculiarità: noi in questi anni abbiamo lavorato per valorizzare questi luoghi, dalla Brianza alle montagne del Lago di Como e credo che dal punto di vista dell’offerta del cicloturismo se mettiamo a fattor comune i progetti delle Transorobiche e Brezza, che vedono un finanziamento rispettivamente di 6,5 milioni di euro e 11 milioni di euro, in futuro raggiungeremo un livello unico in Italia. Da Milano potranno arrivare a Colico e da lì sfruttare le nuove vie verso la Valvarrone e Premana raggiungendo luoghi unici dal panorama mozzafiato”, ha spiegato Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo sport.

“Al di là degli aspetti sportivi e ludici, i turisti beneficeranno di uno scenario naturalistico di straordinaria bellezza, ed è proprio in questo senso che va visto il finanziamento di quasi 30 milioni che Regione Lombardia ha fatto sulla mobilità sostenibile nella nostra Provincia. Un beneficio di cui anche noi residenti potremo cogliere e usufruire tutti gli aspetti positivi. Il nostro compito in Regione Lombardia sarà quello di presidiarne l’effettiva realizzazione, oltre al fatto di trovare la giusta regia a livello territoriale”, ha concluso il momento Mauro Piazza candidato al Consiglio regionale della Lega.