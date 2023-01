Attacco all'Aler: “Fa campagna elettorale con le lettere ai cittadini”

Attacco ad Aler, ovvero l'azienda che gestisce l'edilizia popolare. È Alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche a denunciare “il comportamento scorretto da parte di Aler che, nelle province di Milano, Bergamo, Sondrio, Como, Mantova, Cremona e Lecco, ha inviato agli inquilini delle case popolari una lettera, firmata in calce dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che elogia l’operato di Regione Lombardia con chiaro intendo propagandistico in piena campagna elettorale”.

Nella lettera si legge chiaramente “come ha potuto già notare, Aler, consapevole delle gravi difficoltà economiche di gran parte dell’inquilinato, grazie al supporto di Regione Lombardia, nel 2022 ha contenuto i costi del riscaldamento a carico delle famiglie assegnatarie”. Continua: “Anche per il 2023, con il sostegno di Regione Lombardia, confermiamo l’impegno a contenere il più possibile gli aumenti del costo del riscaldamento”.

“Questa modalità subdola e spregiudicata di prendere parte alla campagna elettorale da parte di un ente regionale come Aler ci lascia esterrefatti - commentano a margine Onorio Rosati e Silvia Soldatesca, candidati Alleanza Verdi Sinistra alla Regione Lombardia -. Soprattutto pensando al fatto che questa azione di propaganda è stata fatta sulla pelle delle persone, sfruttando le sofferenze dell’inquilinato che per le mancanze e i disservizi di Aler continua a vivere quotidianamente nel disagio. Tutto questo per influenzare il voto alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Al peggio non c’è mai fine”.

Il fatto è stato menzionato anche in una interrogazione parlamentare sull’emergenza casa da parte di Tino Magni, senatore lecchese di Alleanza Verdi Sinistra.

La lettera di Aler