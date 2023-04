Ballabio Futura scioglie le riserve: ecco la squadra di Tranquillo Doniselli

Il dado è tratto. Nella mattina di sabato la lista Ballabio Futura ha depositato la lista dei 12 candidati in vista delle elezioni del 14-15 maggio. Il candidato sindaco, il geologo ed ex dirigente Eni Tranquillo Doniselli, sarà accompagnato nella sua corsa da cinque donne e sette uomini, di cui tre under 30. Dodici candidati, alcuni attivi nelle associazioni, diversi con una esperienza amministrativa e tutti con competenze da mettere a disposizione del paese.

“Abbiamo voluto una lista che rappresentasse la nostra visione futura del paese: i giovani, chi ha famiglia e le persone attive nelle associazioni - sottolinea il candidato sindaco Tranquillo Doniselli -. Nel prossimo mese saremo disponibili al confronto con tutte le persone che vorranno condividere la nostra visione: quella di attrarre in un luogo bello e saper trattenere con servizi di qualità”.

Ballabio Futura sarà presente in paese già da questo fine settimana “per ascoltare e fare conoscere il proprio programma e i propri candidati a tutti gli interessati”.