Quorum raggiunto, Manuele Cattaneo virtualmente sindaco di Margno

Il Comune di Margno ha virtualmente l'erede di Giuseppe Malugani. Il vero avversario di Manuele Cattaneo e di Per Margno era il quorum del 40% da raggiungere vista la presenza di un'unica lista alle elezioni: il 40,87% dichiarato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno chiude quasi definitivamente la questione, anche se la lista degli aspiranti dovrà riportare un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti per poter certificare l'elezione. Salvo sorprese, in ogni caso, Cattaneo sarà il primo sindaco eletto in questa tornata elettorale.

Guardando alla Valsassina, sono letteralmente a un passo dal quorum anche Cassina Valsassina (39,06%) e Pagnona (39,12%): alle 19 e alle 23 di domenica sono previsti gli ultimi due aggiornamenti sull'affluenza prima dello spoglio; quello relativo alle elezioni europee scatterà immediatamente, mentre quello delle comunali partirà alle 14 di lunedì.

Un solo candidato? Come funziona

I sette comuni del Lecchese è presente un solo aspirante primo cittadino con la lista a lui collegata. In queste piccole comunità di Cilento e Vallo di Diano, i candidati dovranno superare il quorum per poter poi indossare la fascia tricolore. Per essere eletti in questi comuni di popolazione inferiore ai 15mila abitanti la lista degli aspiranti dovrà riportare un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non dovrà essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Se non si dovessero raggiungere queste percentuali, l'elezione sarà nulla.