I sindaci della Valsassina chiedono una strada più sicura. Nogara: “Hanno ragione”

Condivido totalmente la richiesta dei sindaci dei comuni di Taceno, Bellano, Casargo, Cortenova, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, Parlasco e Premana, che tramite una lettera indirizzata al ministro Matteo Salvini richiedono l’impegno per l’avvio di uno studio di fattibilità per la realizzazione del progetto di riqualificazione della strada Taceno-Portone, svincolo Strada Statale 36, necessario per evitare le periodiche chiusure della tratta a causa degli eventi franosi, i quali rappresentano un rischio sia dal punto di vista economico e turistico, che soprattutto per l'incolumità di chi vi transita. Sarà un mio impegno, se eletto in Consiglio regionale, portare e sostenere nelle sedi opportune questa priorità.

Flavio Nogara

Candidato Lega al consiglio regionale