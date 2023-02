Lombardia, non si cambia: Attilio Fontana confermato presidente

Attilio Fontana rimane il presidente di Regione Lombardia. Il governatore uscente ha battuto nettamente - anche nella circoscrizione di Lecco - gli sfidanti Pierfrancesco Majorino (centrosinsitra), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare): spoglio ancora in corso, ma di dubbi non ce ne sono sull'esito finale. Il dato preoccupante è, piuttosto, quello sul crollo verticale dell'affluenza, ben lontana dal 50% e neanche lontanamente paragonabile al 73,81% regionale del 4 marzo 2018, quando si votò anche per il governo.

“Sono molto contento. Ringrazio i lombardi che hanno ben capito il significato del nostro lavoro e la concretezza di questi anni”. Sono le prima parole di Attilio Fontana, confermato presidente di Regione Lombardia per i prossimi 5 anni, in un’intervista pubblicata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online. “Sono davvero contento - ha concluso - e li ringrazio di cuore. Tutti”.

Fratelli d'Italia, così come accaduto alle recenti elezioni politiche, si conferma primo partito a livello regionale e locale, capoluogo compreso.

I dati sull'affluenza

Crollo totale dell'affluenza, come detto, con dati da record negativo storico e assoluto, in calo di 30 punti se raffrontata alle ultime regionali. Il numero definitivo dice che nei 1.504 comuni chiamati alle urne ha votato il 41,69% degli aventi diritto, rispetto al 73,11% del 2018, quando si era votato in una sola giornata.

Nelle 133 sezioni di Milano affluenza del 41,17%, precipitata rispetto al di cinque anni fa. Tendenza molto simile in tutti i capoluoghi: affluenza del 44,76 a Bergamo, del 45,40 a Brescia, del 39,53 a Como, del 42,54 a Cremona, del 44,92 a Lecco, del 39,90 a Lodi, del 36,90 a Mantova - la città con il dato più basso -, del 42,35 a Monza, del 38,18 a Pavia, del 38,04 a Sondrio e del 38,74 a Varese.

Già domenica "l'indirizzo" sull'affluenza era chiaro. In Lombardia alle 12 di domenica aveva votato il 9,20% degli aventi diritto, con la percentuale che era poi salita al 27,17 alle 19 e al 31,79 alle 23. Dati sovrapponibili a quelli del territorio lecchese.