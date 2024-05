I sindaci lecchesi per Cesare Colombo: esperienze per la politica del territorio

Serata molto coinvolgente e interessante organizzata da Progetto Valmadrera il 28 maggio presso l'Auditorium Fatebenefratelli: un incontro con alcuni sindaci della Conferenza dei Sindaci del Lecchese per un confronto sul futuro del territorio, che è diventato anche momento di presentazione del programma della lista di Progetto Valmadrera.

Presenti: Giuseppe Conti, Sindaco di Garlate, Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco, Piergiovanni Montanelli, Sindaco di Galbiate e Flavio Polano Sindaco di Malgrate. Nel corso della serata si è unito anche Dante De Capitani, Sindaco di Pescate. Per Valmadrera hanno partecipato il Sindaco Antonio Rusconi e il Candidato Sindaco Cesare Colombo.

L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi con un saluto e un ringraziamento ai sindaci presenti per la collaborazione di questi anni, in particolare negli anni del Covid, dove è stato necessario collaborare per prendere decisioni insieme su questioni faticose, ragionare sul territorio per condividere le risorse e lavorare su progetti comuni in anni in cui le amministrazioni comunali hanno vissuto e vivono non poche difficoltà.

Conti, sindaco di Garlate, ha basato il suo intervento su tre parole chiave: solitudine, consapevolezza e ideali. Chi governa è solo nel prendere decisioni e la solitudine va combattuta aprendosi agli altri nel confronto, avere la consapevolezza dei propri limiti e affrontarli nella consapevolezza che il proprio territorio non dipende solo da quello che fa il singolo, ma dalla collaborazione con gli altri. Infine, è fondamentale possedere un ideale, cioè una visione di fondo per far stare meglio i tuoi cittadini e darti le motivazioni che ti portano a svolgere un servizio.

Gattinoni, sindaco di Lecco, ritiene che il sindaco sia un servizio che fai col cuore: la comunità è troppo forte perché sia lasciata in disparte. Le persone si conquistano solo se le coinvolgi e spieghi loro il perché di ciò che fai. I tempi di un’amministrazione sono brevi, quindi bisogna interagire continuamente con le persone. Ricorda che nel suo programma elettorale era presente una frase “Lecco non basta a Lecco”, sia per servizi che per strutture esterne, non ultimo il turismo, che va messo in comune per favorire scambi, trasporti per eventi. La comunità è più grande del comune, costituita da un tessuto di associazioni e imprese che costituiscono una risorsa da valorizzare.

Montanelli, sindaco di Galbiate, ritiene fondamentali i rapporti con la Provincia: parlare di territorio vuol dire avere continue relazioni con la Provincia. Gli argomenti sono molti: dall'ambiente alle strutture, dalla sicurezza alla qualità della vita, dai trasporti all'uso dell'acqua come bene comune. Occorre uscire dal proprio territorio, non vale la regola del “curo il mio palazzo e il resto no”. Il sindaco non è un amministratore di condominio, ma deve essere aperto ai territori vicini e confrontarsi con gli enti provinciali.

Polano, sindaco di Malgrate, osserva che guardando il nostro territorio dall'alto si nota subito che ogni paese è collegato all'altro, quindi interagire è necessario. Osserva che chi oggi sceglie di candidarsi a gestire un territorio deve confrontarsi con tre realtà: le risorse economiche, sempre più scarse, pertanto lo stare insieme aiuta a ridurre alcuni costi; le risorse umane, che hanno regole molto rigide in quanto si assume con parametri di finanza pubblica; infine le leggi e normative, nelle quali non è facile districarsi. Nonostante questo contesto non facile in cui si è chiamati a lavorare, si trova la forza di andare avanti per la fiducia che ti hanno dato i cittadini. Fondamentale è tenere presente che il sindaco è il responsabile finale delle scelte, ma è importante valorizzare la squadra, cioè le persone con le quali ti devi confrontare ogni giorno, perchè ti aiutano a svolgere innumerevoli compiti.

È stato quindi il turno del candidato sindaco Cesare Colombo, visibilmente contento dei numerosi spunti di riflessione emersi e del sostegno dei presenti, che ha illustrato gli elementi fondamentali del programma della lista Progetto Valmadrera. In particolare vengono descritte le 4 priorità: il nuovo asilo nido, la passeggiata al lago della Rocca, la Caserma dei Vigili del Fuoco e la creazione di un’area attrezzata per manifestazioni a Rio Torto. Viene poi passato in rassegna il programma nei suoi punti fondamentali, dai servizi alla persona alla sicurezza del territorio, rimandando al programma completo per ulteriori approfondimenti (disponibile su https://www.progettovalmadrera.it).

La parola è tornata quindi ai sindaci presenti per un pensiero conclusivo sulle priorità del territorio.

Conti ritiene che questo territorio debba sempre difendere l’autonomia raggiunta e che le istituzioni debbano attuare una politica per costruire un parco unitario in tutto il territorio lecchese. Montanelli nota la concretezza delle proposte nel programma di Progetto Valmadrera e osserva che gli obiettivi proposti (ciclabile, asilo nido, ecc…) siano un modello per il territorio. Gattinoni fa presente il problema dei costi delle abitazioni e il problema demografico, ritenendo importante trovare una strada comune per attrarre le giovani coppie nei nostri territori. Polano ritiene fondamentale rendere attrattivo un territorio bellissimo quale è il nostro, risolvendo innanzitutto problemi di viabilità e cercando di prevenire danni climatici. Infine il Sindaco di Pescate, Dante De Capitani giunto nella seconda parte della serata, afferma che per essere un buon Sindaco servono amore e passione per il territorio.

L'auspicio per Valmadrera da parte di tutti i sindaci è quello di poter ragionare tutti insieme e di continuare le buone relazioni costruite in questi anni.

Conclude la serata il candidato sindaco Colombo ringraziando per il sostegno ricevuto da tutti i presenti e sottolineando l’impegno di continuare a lavorare insieme per il territorio.