Vittoria ampia per Giovanni Bruno Bussola, che torna a essere il sindaco di Ballabio. Il primo cittadino dimissionario torna a essere scelto dai suoi concittadini dopo l'affermazione di pochi anni fa e il lungo periodo di veleni con la sua vecchia maggioranza di area centrodestra. In paese l'affluenza ha toccato il 63,23% alle 15 di lunedì, in netto calo rispetto al precedente 72,21%.

Bussola (Orgoglio Ballabiese) ha ottenuto il 63,99% delle preferenze, battendo nettamente Tranquillo Doniselli (Ballabio Futura) fermatosi al 36,01%.