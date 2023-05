Elezioni: Marco Ghezzi confermato sindaco di Calolziocorte

Senza partita. Marco Ghezzi rimane il sindaco di Calolziocorte. Il primo cittadino uscente - supportato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia - ha vinto nettamente il duello con Sonia Mazzoleni (Calolziocorte Benecomune) e Diego Colosimo (Cambia Calolzio), superando ampiamente il 50% delle preferenze: secondo gli ultimi dati ufficiosi, siamo al 54% in favore di Ghezzi, al 36% per Mazzoleni e al 10% per Colosimo. Il confermato sindaco ha ricevuto la chiamata di Sonia Mazzoleni, che si è congratulata per il risultato raggiunto.

L'affluenza: alle 15 di lunedì ha votato il 47,25% degli aventi diritto, comunque in calo rispetto al 51,64% di cinque anni fa.

“Delusione? L'affluenza”

“Ringrazio assessori e consiglieri che hanno contribuito, abbiamo fatto un grande lavoro nonostante pandemia, guerra ed esplosione dei costi. Siamo riusciti a fare tante cose e a metterne in cantiere una quantità impressionante. Nei prossimi anni dovremo riuscire a farne molte, molte di più”. C'è una punta di amarezza: “La delusione è nell'affluenza, ha votato meno del 50% degli elettori e questo significa che non abbiamo trasmesso ai cittadini il messaggio di un cambiamento, qualcosa che andasse fuori dai partiti e nell'interesse della collettività”.