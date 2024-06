Valmadrera rimane a Progetto: Cesare Colombo nuovo sindaco

Cesare Colombo di Progetto Valmadrera è il nuovo sindaco: a lui il 52,30% delle preferenze. La città prosegue nella propria tradizione, lasciando il governo nelle mani della civica di area centrosinistra: battuta nettamente la concorrenza di Alessandro Leidi (47,70%), candidato di Ascolto Valmadrera che tornerà a sedersi sui banchi dell'opposizione. Colombo, che ha ottenuto un successo ampio, succede ad Antonio Rusconi, che proseguirà con il proprio impegno amministrativo in qualità di assessore esterno.

Leidi, una volta appreso il risultato, si è recato in via Casnedi per salutare l'avversario politico: “Siamo due signori, ricordate. Dove abbiamo perso? I valmadreresi hanno scelto le parole”, il messaggio dello sconfitto, giunto da solo nel bel mezzo della festa altrui.