Gli elettori della Valsassina scelgono la continuità. Svolta 'rosa' in due comuni

Il voto ha interessato numerosi comuni della Valsassina. Il denominatore sembra essere la continuità: nei paesi più importanti e popolosi gli elettori hanno premiato chi si è presentato alle urne forte di precedenti esperienze amministrative. Due le svolte 'rosa' con una guida al femminile.

È Antonio il Pasquini vincitore nella sfida fra omonimi a Casargo: battuto nettamente Giovanni, con il 90,8% dei voti. Giovanni Pasquini ne ha raccolti soltanto 48 contro 474.

Cortenova incorona Sergio Galperti, candidato di 'Insieme per il futuro': con 442 voti e la percentuale del 57,48%, battuto Giancarlo Benedetti di 'Cortenova Domani'. Via dunque al Galperti-bis, già vincitore nel 2019 e primo cittadino uscente.

Silviana Piazza di 'Viviamo Introbio' (nella foto sotto con i componenti della lista) è sindaco di Introbio grazie a 582 voti degli elettori (il 54,44%); battuto il rivale Adriano Stefano Airoldi di 'Val Biandino', sindaco in carica, al quale sono andati 487 voti (45,56%). Piazza è la prima donna a guidare il paese.

Vittoria netta a Pasturo per Pierluigi Artana (Competenza e rinnovamento) che, con 732 voti, si riconferma e stacca di oltre trecento Guido Agostoni, candidato di 'Noi per Pasturo e Baiedo': 64,41% contro 35,39%. Artana ha già amministrato, con la sua giunta, Pasturo dal 2019 al 2024.

Lo stesso si può dire per Mauro Artusi ('Insieme per Primaluna'), la cui affermazione è sempre netta: 742 voti contro i 445 di Walter Melesi di 'Avanti Insieme': in percentuale, 62,51% a 37,49%. Per Artusi inizia così il quarto mandato consecutivo, essendo eletto sindaco ininterrottamente dal 2009.

A Parlasco sette voti decidono la sfida a due tra Dino Pomi ('Parlasco nel cuore'), 60, ed Enrico Bianchini ('Uniti per Parlasco'), 53. Complici le poche schede da controllare, Pomi è risultato il primo sindaco eletto in provincia nella giornata dello spoglio. Pomi succede così a Renato Busi.

Così nei comuni monolista

Raggiunto il quorum richiesto nei comuni in cui si è presentata una sola lista. A Cassina eletto Michele Polvara della lista 'Impegno comune' con 276 voti; a Margno eletto Manuele Cattaneo di 'Per Margno', cui sono andati 219 voti; a Moggio eletta Mariangela Colombo di 'Insieme per Moggio' con 241 voti; a Pagnona eletto Martino Colombo di 'Per Pagnona' cui sono andati 176 voti; a Taceno eletto Alberto Nogara di 'Insieme per Taceno' con 210 voti.