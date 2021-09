Erba tagliata a Valmadrera, la Lega: “Grazie, ma andava anche raccolta. L'amministrazione vigili”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Dopo le lamentele dei cittadini e l’intervento della Lega, ringraziamo l’amministrazione comunale per essersi attivata per l’immediato taglio dell’erba in tutta la Città, in fase di conclusione, e l’individuazione finalmente di chi debba pulire i torrenti, auspicando un intervento urgente. Peccato per il ritardo, a stagione turistica terminata, e comunque assurdo far crescere l’erba così alta prima di intervenire.

Avevamo inoltre richiesto una rimozione immediata di quanto tagliato per evitare che l’erba lasciata in strada con le piogge, anche improvvise e torrenziali in questo periodo, vada ad ostruire i tombini, questo non è avvenuto ovunque: su tutta la strada asfaltata per S. Tomaso l’erba non è stata raccolta subito, come in altre vie meno centrali. Nel caso di pioggia questo può diventare un problema, visto che l’intensità delle stesse è sempre più forte negli ultimi tempi e già le tombinature pulite molte volte non riescono a raccogliere le acque. Chiediamo quindi all’amministrazione di vigilare durante i prossimi tagli affinchè questo non accada più.

Il referente Lega Lombarda per Salvini Premier

Sezione di Valmadrera

Flavio Nogara

Il Gruppo Consiliare

Lega per Salvini Premier

Alessandro Leidi

Elio Bartesaghi

Sara Frusca