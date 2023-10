Sindaci lecchesi al parlamento europeo

Una cinquantina di amministratori locali della Lombardia - tra i quali diversi esponenti della provincia di Lecco - hanno visitato il Parlamento europeo, in occasione della seduta plenaria, su invito dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri. Nella delegazione del Lecchese erano presenti: il sindaco di Merate Massimo Panzeri, il sindaco di Ballabio Giovanni Bussola, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, il vicesindaco di Lierna Simonetta Costantini, il vice presidente della provincia di Lecco Mattia Micheli, e i consiglieri comunali Claudio Usuelli di Nibionno, Virginio Colombo di Ello, Alessandro Vanotti di Merate e Cinzia Bettega di Lecco.

"Per gli amministratori locali questa trasferta è stata una grande opportunità di conoscere l’Europa - commenta Tovaglieri - Una visita fondamentale in un periodo in cui l’Unione Europea sta mettendo a disposizione un’ingente quantità di risorse tramite il Pnrr, di cui i comuni sono i primi interessati e beneficiari, ma per cui è necessaria la capacità di investire le risorse sul territorio. Le amministrazioni locali di queste province saranno fondamentali per mantenere e rafforzare in futuro il legame, economico ma non solo, con l’Europa". Tra gli altri partecipanti all’iniziativa, i primi cittadini, gli assessori e i consiglieri municipali delle provincie di Como, Varese e Crema.