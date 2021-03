Fattore Lecco cambia la sua squadra: eletto il Direttivo, Giacomo Galli è il nuovo presidente

L’associazione Fattore Lecco compie un nuovo passo per rafforzare il proprio impegno per Lecco e con Lecco: venerdì scorso è stato eletto il direttivo che ha poi indicato il nuovo presidente.

Il movimento, nato per sostenere la candidatura di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco, sceglie di dare continuità al percorso avviato più di un anno fa con un metodo molto semplice: fare proposte, dare ascolto e mettere in collegamento cittadini, associazioni e imprese con le donne e gli uomini di Fattore Lecco impegnati in Consiglio comunale e in Giunta.

Fattore Lecco: il nuovo Direttivo, Galli è presidente

La nuova squadra alla guida dell’associazione è composta da Giacomo Galli (presidente), Roberta Albanese (vice-presidente), Andrea Frigerio (tesoriere), Marco Riva, Massimo Brini, Gerolamo Fazzini e Giovanni Cattaneo.

«Vogliamo esercitare il mandato che i lecchesi ci hanno assegnato – sono le prime parole del neo-presidente Giacomo Galli – consapevoli che oggi, a differenza di un anno fa, abbiamo una responsabilità diversa. Grazie al lavoro prezioso di tutta la coalizione e alla fiducia dimostrata dai cittadini per Fattore Lecco, oggi siamo a fianco del sindaco Mauro Gattinoni con tre assessori e sei consiglieri comunali. Questo percorso non si è interrotto con la fine della campagna elettorale e il nuovo direttivo nasce proprio per dare una direzione più esplicita e stabile all’associazione: intendiamo svolgere un percorso parallelo e connesso con quello dell’amministrazione, con la stessa energia e la stessa concretezza che abbiamo messo in campo nella lunghissima maratona elettorale. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche, organizzative e relazionali che questa pandemia continua ad alimentare dentro le nostre famiglie e nei luoghi di lavoro: partiamo dalla realtà per essere di stimolo e sostegno a tutti i livelli dell’Amministrazione Comunale, consapevoli della nostra origine e fedeli agli impegni presi».

Il direttivo ha ringraziato il presidente uscente, Giovanni Cattaneo, che ha presentato le dimissioni per dedicare le proprie energie all’incarico come assessore: «Fattore Lecco – conclude Galli - ha senso nella misura in cui continua ad attrarre esperienze in sintonia con i bisogni della città: restiamo aperti a nuove adesioni e a tutti i suggerimenti per rendere più concreto questo straordinario strumento di partecipazione civica».