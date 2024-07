Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Dopo le allusioni avanzate da alcuni consiglieri di minoranza rispetto alle richieste presentate dal Comune ai proprietari dell’area Leuci-File rispetto al progetto di rigenerazione urbana, Il capogruppo di Fattore Lecco Saulo Sangalli interviene per ribadire difendere il ruolo di tutela degli interessi pubblici che è proprio del Comune e per ricordare ai consiglieri di centrodestra che è anche loro compito rappresentare i cittadini e auspicare uno sviluppo rivolto alla pubblica utilità e non fare i difensori di singoli operatori economici.

“Lo stupore espresso dal centrodestra rispetto le osservazioni avanzate dal Comune di Lecco sul progetto di rigenerazione dell’area Leuci risulta fuori luogo e immotivato – ha dichiarato Sangalli – Cosa dovrebbe fare il Comune se non tutelare gli interessi pubblici, contemperarli con quelli privati e avanzare richieste che portino un beneficio per tutta la città e non solo per i soggetti che propongono gli interventi? L’Amministrazione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di coordinare tutte le istanze di sviluppo della città, indicando con chiarezza le priorità e le necessità imprescindibili”.

“A sentire le osservazioni delle minoranze di destra verrebbe da pensare che loro vorrebbero regalare ai privati qualsiasi concessione urbanistica ed assecondare qualsivoglia desiderio, anche a costo di aprire la porta a realizzazioni che soffocherebbero ulteriormente lo sviluppo e la vivibilità di Lecco – ha concluso con fermezza il consigliere del gruppo civico – È invece giusto che il Comune svolga il ruolo che gli è proprio, ribadendo la tutela dell’interesse pubblico e attraendo investimenti privati che siano un vero volano per la città. Non può valere tutto! Siamo sicuri che l’operatore interessato abbia le competenze per elaborare soluzioni migliorative del progetto e, magari, anche della mobilità circostante. Lo stesso spirito propositivo dovrebbe animare anche chi sede sui banchi di minoranza, mentre assistiamo ad una stucchevole difesa d’ufficio di una proposta che poteva essere migliorata”.