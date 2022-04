Fratelli d'Italia: raccolta firme per il presidenzialismo e nuovi tesseramenti

Militanti, iscritti e dirigenti lecchesi di Fratelli d'Italia continuano nella campagna politica per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge costituzionale per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Prima firmataria è proprio il leader del partito di destra, Giorgia Meloni.

"Anche questo weekend ci siamo mobilitati per raccogliere le firme a sostegno del Presidenzialismo e per stare in mezzo alla gente confrontandoci su aspetti relativi alle Amministrazioni dei vari comuni del lecchese - dichiara Fabio Mastroberardino, coordinatore Provinciale di Fdi Lecco e Consigliere provinciale - Siamo stati presenti ad Oggiono, Colico e Mandello del Lario e in tutte queste tre località abbiamo avuto il plauso delle persone che si dimostrano sempre più interessate ai temi del nostro partito. Ringrazio i sindaci di Dorio e Sirtori oltre ai Consiglieri comunali di Lecco, Mandello, Colico e Bellano per essersi messi a disposizione della collettività".

A Mastroberardino fa eco Igor Amadori, Consigliere comunale a Mandello per Fratelli d'Italia, che dichiara: "Il nostro gazebo di questo fine settimana ci ha permesso di incontrare le persone che sostengono il 'ddl Meloni', ma anche di parlare con i mandellesi delle tematiche relative alla nostra Amministrazione. Trovo peraltro davvero motivante il fatto di poter interloquire con altri Consiglieri della nostra zona, mi riferisco in particolare a Luca Liberi, giovane Consigliere FDI di Bellano con il quale stiamo organizzando eventi sul territorio".