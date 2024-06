Torna la storica Festa del Partito Democratico di Barzago. Da venerdì 28 giugno a mercoledì 10 luglio nella struttura feste del centro sportivo comunale di via Leopardi, si terrà infatti l'appuntamento con la tradizionale manifestazione del Pd, giunta alla sua 47esima edizione. I partecipanti troveranno anche un ottimo servizio ristorante, la pizzeria con forno a legna, musica e divertimento.

Tra gli appuntamenti in programma, gli organizzatori segnalano l’inaugurazione della festa di venerdì 28 giugno alle ore 19 con gli interventi della segretaria regionale del Partito Democratico Silvia Roggiani, del segretario provinciale Manuel Tropenscovino e del Consigliere regionale Gian Mario Fragomeli. "Il programma è come di consueto ricco di serate danzanti e musicali, per tutti i gusti e tutte le età".