"Footballizzation, parlando di pace e libertà"

Sinistra Italiana Lecco organizza la proiezione del docu-film "Footballization" che racconta la storia di persone palestinesi con la passione per il calcio rifugiate in Libano nel campo profughi di Bourj El-Barajneh. L'appuntamento è in programma per sabato 20 aprile alle 18.30 presso il circolo Libero Pensiero di Lecco.

"Alleanza Verdi e Sinistra ha condannato da subito ciò che è avvenuto il 7 ottobre, come ha condannato e condanna tuttora l’ingiustificata strage di civili palestinesi che si sta consumando a Gaza e che colpisce molte donne e bambini - dicono Camilla Orlando e Ali Al hmood, membri della segreteria provinciale di Sinistra Italiana - Con questo evento vogliamo però prenderci un momento di approfondimento, per comprendere meglio, per capire ciò che c’è stato prima. La Pace passa attraverso la giustizia e il riconoscimento dello Stato di Palestina". Alla serata sarà presente Stefano Fogliata, ideatore di “Footballization” e ricercatore di Sociologia, esperto di Medio Oriente.